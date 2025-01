L’NDSU estende il dominio dell’FCS e vince il decimo campionato in 14 stagioni

FRISCO, Texas – Cam Miller ha corso per due touchdown e ne ha tirati altri due nella sua 54esima partenza consecutiva come quarterback del North Dakota State, e i Bison hanno vinto il loro decimo titolo record di suddivisione del campionato di calcio battendo la testa di serie e precedentemente imbattuta del Montana State 35-32 lunedì sera.

Lo stato del North Dakota (14-2) ha effettuato il viaggio da Fargo a Frisco per l’undicesima volta in 14 stagioni. Il suo titolo precedente era stato tre anni fa in una partita che prevedeva anche Miller e Tommy Mellott del Montana State come quarterback titolari.

Secondo ESPN Research, i 10 campionati FCS dello stato del North Dakota sono arrivati ​​tutti nelle ultime 14 stagioni (nessun’altra scuola ha più di 6 titoli FCS complessivamente). L’unica perdita del titolo dei Bisonti a Frisco è stata contro lo stato del South Dakota due anni fa. Sono ancora l’unica squadra del football universitario moderno ad avere una stagione 16-0, cinque anni fa quando vinsero anche il titolo nazionale.

Miller ha completato 19 dei 22 passaggi per 199 yard e ha corso 18 volte per 121 yard per vincere la sua 45esima partita (in 56 partenze) e il suo secondo titolo nazionale.

Mellott, originario del Montana, ha effettuato un touchdown da 44 yard portando i Bobcats (15-1) sul 28-25 all’inizio del quarto quarto. Ha vinto Premio Walter Payton questa stagione come Giocatore offensivo dell’anno FCS in una votazione ravvicinata su Miller.

Mellott ha corso per 135 yard su 14 carry ed è stato 13 su 24 passando per 195 yard e due touchdown. Ha lanciato un 19 yard a Taco Dowler con 1:09 rimasto prima di un tentativo di calcio fallito.

Il Bison non si è mai fermato dopo che Miller ha concluso il drive di apertura della partita, durato più di sette minuti, con un tuffo di 2 yard. Miller aveva il backfield vuoto al secondo possesso quando ha ricevuto lo snap ed è corso per 64 yard senza essere toccato al centro per un altro touchdown.

Miller ha lanciato un touchdown da 1 yard a Bryce Lance poco prima dell’intervallo per un vantaggio di 21–3. Il 17esimo touchdown migliore in FCS di Lance è arrivato un gioco dopo una presa vicino al pilone anteriore quando è stato dichiarato all’interno dell’1 durante una revisione del gioco. Lance ha avuto una ricezione da 38 yard nell’ultima giocata del terzo quarto per impostare la 1 yard di Miller Passaggio da touchdown a Joe Stoffel.

Lance è il fratello minore dell’ex quarterback della NDSU Trey Lance, attualmente dei Dallas Cowboys. Ha avuto nove ricezioni per 107 yard.

Sono passati 40 anni da quando lo Stato del Montana ha vinto un titolo nazionale. I Bobcats guidano il North Dakota 21-18 nella serie, ma hanno perso le ultime sei partite, tutte nei playoff FCS dal 2010. La scorsa stagione, hanno perso al secondo turno 35-34 dopo un punto extra bloccato ai tempi supplementari.

Lo stato del North Dakota apre la stagione 2025 al Citadel il 30 agosto, segnando la prima volta dalla metà della stagione 2021 che qualcuno diverso da Miller ha iniziato come quarterback del Bison.

Il Montana State giocherà la sua apertura del 2025 all’Oregon of the Big Ten il 30 agosto. L’unico incontro precedente di questa serie risale al 1947.

In questo rapporto sono state utilizzate informazioni provenienti dall’Associated Press.