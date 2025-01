Lo staff di calcio dello stato dell’Ohio Joe Lyberger

Secondo una lettera del Dipartimento delle risorse umane della scuola ottenuta mercoledì, un membro dell’Ohio State Football Worker è stato incluso a dicembre di dicembre.

L’allenatore di controllo della qualità dello stato dell’Ohio Joe Lyberger, che ha lavorato con Lines, ha ricevuto una lettera dalla scuola 27.

Secondo la lettera, Lyberger ha incaricato di restituire immediatamente tutte le attività e le chiavi dell’Università e di rimuovere qualsiasi “e -mail, documenti e/o materiali prodotti come dipendente”.

Il Columbus Dispatch ha riportato per la prima volta una storia di due settimane dopo che lo Stato dell’Ohio ha sconfitto Notre Dame 34-23 20 gennaio per vincere il campionato nazionale al playoff di calcio dell’Università. La notizia è arrivata anche sulla scia di Penn State per assumere l’ex coordinatore della difesa Ohio State Jim Knowles per la stessa posizione all’inizio di questa settimana.

La lettera non ha specificato l’accusa contro Lyberger. L’indagine è stata avviata dall’Ufficio scolastico per la giustizia istituzionale, che aiuta la comunità del campus “a prevenire e rispondere a tutte le forme di classe protetta, discriminazione e reato sessuale”, secondo il suo sito Web.

Il portavoce della scuola ha detto che non ci sarebbe un commento perché è un personale. Lyberger Columbus, un avvocato con sede in Ohio, Sam Shamansky, ha dichiarato a ESPN che non c’erano accuse chiare contro il suo cliente.

“Non sono sicuro. (Lettera) è un sacco di capricci “, ha detto Shamansky. “Riesci a immaginare di essere in un sistema di giustizia penale e di non sapere esattamente di cosa sei accusato? Se hai prove, lo mostrerò. Se hai videocassette, le vedremo. Perché stiamo aspettando queste informazioni per il mese. “

Shamansky ha detto che non sapeva per quanto tempo le indagini avrebbero impiegato oltre “troppo a lungo”.

“Mentre il mio cliente gira nel vento”, ha detto, “la macchina universitaria si muove al suo ritmo”.

Lyberger è arrivato in Ohio nella sua quarta stagione dopo aver lavorato per due stagioni come assistente difensivo a Bucknell. In precedenza era un assistente post -laurea presso la Ohio Dominican University. Nel 2016 si è laureato in Slippery Rock, dove ha anche giocato a calcio.