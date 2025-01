Lo stato dell’Ohio lamenta un reato autoinflitto

L’allenatore dell’Ohio State Ryan Day si è lamentato di tutti gli errori commessi dai Buckeyes in attacco nella vittoria per 28-14 contro il Texas nelle semifinali dei College Football Playoff e ha detto che la sua squadra deve giocare meglio nella partita del campionato nazionale contro Notre Dame. 20 gennaio.

Day ha detto che l’offesa dei Buckeyes ha consentito a cinque drive di farla franca con un rigore e un turnover nella semifinale di venerdì.

Due di queste erano penalità per comportamento antisportivo da 15 yard, inclusa una sul running back TreVeyon Henderson che alla fine ha costretto i Buckeyes a puntare sul loro secondo drive della partita.

“Non c’è nessuno che sia colpevole e soddisfatto del fatto che abbiamo ricevuto quelle sanzioni”, ha detto Day durante la conferenza stampa Zoom di domenica. “I problemi ci sono. Sicuramente abbiamo il diritto e l’opportunità di mantenere quei rigori, ma sicuramente ci mette molto oltre l’asticella e non possiamo averlo in questa partita. L’efficienza sarà qualcosa che dobbiamo Fare.” un lavoro molto migliore se vogliamo vincerlo.”

Day ha detto che Henderson si è sentito in colpa per la sua penalità, che è arrivata dopo aver stabilito un contatto casco-casco con un linebacker del Texas.

“Sa che deve giocare con le emozioni”, ha detto Day di Henderson. “Non lascerà che le sue emozioni giochino con lui.

A Day è stato anche chiesto del wide receiver della matricola Jeremiah Smith, che è stato costretto a una presa per 3 yard contro il Texas – la sua prestazione più bassa della stagione. È stata una sorpresa dato che Smith ha dominato le prime due partite di playoff con 13 ricezioni combinate per 290 yard contro Tennessee e Oregon. Day ha detto che il Texas non ha giocato diversamente con Smith e ha sottolineato ancora una volta le opportunità mancate in attacco.

“Si tratta più di una questione di esecuzione che di qualsiasi altra cosa”, ha detto Day. “Non siamo stati in grado di sostenere un paio di quei drive e connetterci su un altro paio di giocate. (Smith è) ovviamente una parte importante del nostro attacco, quindi ci sono diversi modi in cui le squadre possono adattarsi in base a ciò che ha fatto e di cosa è capace Di.” Scopriremo di cosa si tratta in questo gioco e poi partiremo da lì.

“Ma per me, la storia di quest’ultima partita sono state le ferite autoinflitte che ci hanno permesso di essere in partita nel quarto quarto dove avremmo potuto fare un lavoro migliore e renderlo un po’ migliore. diffusione più ampia, questo è ciò su cui ci concentreremo questa settimana.

Day ha detto che il cornerback titolare Denzel Burke, che ha saltato il secondo tempo contro il Texas per un infortunio agli arti superiori, sarà pronto a giocare contro gli irlandesi.