Lo stato di Tom Izzo Michigan “Bad Revenue” contro Michigan: “Chiedi ai maestri”

No. 14 Lo stato del Michigan ha iniziato il concorrente dello stato n. 12 sulla due volte a due volte a Ann Arbor del Michigan, ma gli Spartani lo hanno fatto quando hanno girato la palla nove volte nel primo tempo.

L’allenatore Tom Izzo ha offerto un brutale confronto del turnover dello stato del Michigan dopo la partita.

“Quelle entrate – darò loro un risarcimento (del Michigan) ad alcuni di loro”, ha detto. “Ci do un motivo per molti di loro. Abbiamo appena parlato. Abbiamo cercato di andare troppo in fretta. Volevamo essere veloci, ma non ci siamo affrettati, poiché il proverbio appartiene e siamo andati rapidamente e di fretta.

“Abbiamo girato la palla ed è stato un turnover Fare portare al contatto e si tratta di cattive entrate. Basta chiedere ai gestori di Kansas City. Non lavoravano nello sport ma pensavo che le nostre guardie avessero fatto un buon lavoro loro Guardie. “

Naturalmente, Izzo si riferisce al 40-22 Super Bowl LIX per i Chiefs a Philadelphia Eagles all’inizio di questo mese. Kansas City ha girato la palla più di tre volte, incluso il rapimento di due secondi, Patrick Mahomesilta-Joas è stato restituito al tatto.

Nonostante il fatto che lo stato del Michigan si sia girato a metà, la palla si è girata solo una volta nella seconda metà e ha attraversato il Michigan, 41-24. Tutto sommato, gli Spartani hanno bussato a nove 3 puntatori e hanno restituito Ahmat, 31-24.

Jase Richardson ha aperto la strada allo stato del Michigan di 21 punti, sei rimbalzi e tre ladri, mentre Tre Holoman ha dato 18 punti e quattro aiuto dalle panchine.

La vittoria, che è stata la terza vittoria consecutiva degli Spartani e la seconda vittoria consecutiva nella squadra investita (hanno vinto il n. 13 Purdue il 18 febbraio), ha posto il primo posto nel Michigan a Big Ten con un record di 13-3 a Big Ten e 22-5. Il Michigan è ora secondo con un record della conferenza 12-3 e 20-6 in totale.

Il prossimo per lo stato del Michigan è la partita su strada contro il 20 Maryland (21-6, 11-5 Big Ten Play) il 26 febbraio. Izzo, che è alla 30a stagione con MSU, ha recentemente superato la leggenda dell’Indiana Hoosiers Bob Knight in tutti i tempi.

