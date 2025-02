Lo stato selvaggio del Super Bowl sulla difesa di Eagles diventa virale

Philadelphia Eagles sono ufficialmente Masters del Super Bowl per la prima volta dalla stagione 2017.

Hanno abbattuto Patrick Mahomes e Kansas City Chiefs dominanti, possedono il gioco dal salto e non si sono mai guardati indietro.

Jalen Hurts è stato magistrale e impeccabile oltre la sua intercettazione nel primo quarto, ma la difesa di Eagles è stata la storia più grande di questa competizione.

Quando Ari Meirov ha sottolineato su X, Mahomes è tornato indietro 42 volte durante questo gioco, ma Eagles lampeggia nemmeno.

Patrick Mahomes è tornato indietro 42 volte. IL #Eagles ha mostrato lo 0,0% degli snap. pic.twitter.com/edmdml7cte – Ari Meirov (@mysportsupdate) 10 febbraio 2025

I Mahomes erano a disagio durante il gioco, soprattutto perché i difensori di Eagles hanno vinto i loro matchup contro la linea offensiva dei Chiefs.

Sebbene Mahomes abbia molta esperienza nel Super Bowl e non ha piegato sotto la pressione dalla ribalta, non ha potuto superare la difesa e il passrush dominanti degli Eagles, che non hanno nemmeno bisogno di lampeggiare per avere successo.

Questo sarà un caso di studio per i capi durante l’alta stagione e una lezione per altre squadre in campionato.

Potresti avere uno dei più grandi quarterback nella storia del campionato sotto il centro, ma se stanno affrontando un deficit a causa di una forte difesa dall’altra parte della palla, è quasi impossibile per loro avere successo.

La difesa di Eagles consiste in una combinazione di veterani e giovani giocatori e non sembrano andare da nessuna parte nel prossimo futuro.

Se riescono a tenerlo così nella campagna del 2025, saranno una squadra difficile da fermare e un favorito per uscire dalla NFC nei prossimi anni.

PROSSIMO: Jalen Hurts si è unito a un gruppo esclusivo dopo il Super Bowl -Sejr