Localização, hora de início, cartão de jogo e tudo o que você precisa saber

O Blue Brand Show desta noite contará com os vencedores do 2025 Royal Rumble

A sede em Stamford foi entregue, conforme prometido no Royal Rumble 2025, que teve dois jogos pelo título, bem como os partidos tradicionais de homens e mulheres que ruins. O PLE também começou o caminho para a WrestleMania, com a próxima parada da câmara de eliminação.

A construção do PLE já começou com o programa de Fallout Raw de segunda à noite e o Smackdown Fault Show de sexta à noite fará o mesmo. O episódio 02/07 da Blue Brand emanará ao vivo do fórum da FedEx em Memphis, Tennesse.

O show continuará sendo construído em direção à câmera da câmara de eliminação e abordará os desenvolvimentos do verdadeiro estrondo de 2025, incluindo as aparições dos vencedores.

Onde será realizado o episódio de 7 de fevereiro de 2025 da WWE SmackDown?

O episódio de fevereiro de 2025, 7 de fevereiro, na noite de sexta -feira, Smackdown emanará ao vivo do FedEx Forum, em Memphis, Tennesse.

WWE Smackdown confirmou um cartão e segmentos de partida

A WWE Cody Rhodes aparecerá

2025 Royal Rumble Men Jey Winner Use para aparecer

2025 vencedora da mulher real Charlotte Flair para aparecer

Remoção da câmara de eliminação

WWE Smackdown Times and Transmission Detalhes

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o programa pode ser visto ao vivo às 20:00 ET, 19:00 CT e 16:00 ET toda sexta -feira na rede dos EUA.

No Canadá, o programa será transmitido ao vivo toda sexta -feira ao vivo às 20:00 ET na Netflix.

No Reino Unido e na Irlanda, o show estará ao vivo em 1 da manhã todos os sábados na Netflix.

Na Índia, o show estará ao vivo às 6:30 da manhã todos os sábados na Sony Sports Network (Sony Liv, Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 3, Sony Ten 4, Sony Ten 4 HD).

Na Arábia Saudita, o show estará ao vivo às 4 da manhã todos os sábados na Netflix.

Na Austrália, o programa estará ao vivo às 12h AEDT todos os sábados na Netflix.

Na França, o show estará ao vivo às 2 da manhã de CET todos os sábados em AB1.

