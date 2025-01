Localização, hora de início, cartão de jogo e tudo o que você precisa saber

O programa hoje à noite da marca azul é o programa de retorno da SNME Casa

Enquanto a sede de Stamford se prepara para a edição de 25 de janeiro do evento principal na noite de sábado, história e disputas chegaram a um ponto de ebulição. O episódio do dia 24/01/24 do SmackDown de sexta -feira será o programa de retorno do SNME CASA.

O episódio de Smackdown de 24/01 será transmitido ao vivo pelo Moody Center em Austin, Texas, que fica a cerca de uma hora da sede da SNME em San Antonio. O episódio seguirá os passos de Raw e continuará avançando em direção à SNME e provavelmente incluirá mais anúncios do Royal Rumble.

Está planejado aparecer nas várias estrelas importantes, incluindo o campeão indiscutível do WWE Cody Rhodes, o campeão da WWE Tiffany Stratton, The Knight, o campeão americano Chelsea Green, Bianca Belair e muito mais.

Onde será realizado o episódio de 24 de janeiro de 2025 da WWE SmackDown?

O episódio de 24 de janeiro de 2025 na sexta à noite SmackDown acontecerá no Moody Center em Austin, Texas.

Cartão de combate confirmado e segmentos WWE SmackDown

O cavaleiro contra o sul do garoto

Metralhadoras de motor vs vs bem mortal

Cody Rhodes pronto para aparecer

WWE SmackDown de cronogramas e detalhes

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o programa pode ser visto ao vivo às 20:00 ET, 19:00 CT e 16:00 ET toda sexta -feira na rede dos EUA.

No Canadá, o programa será transmitido ao vivo todas as sextas -feiras às 20h, East Time, na Netflix.

No Reino Unido e na Irlanda, o programa será transmitido ao vivo às 1 da manhã todos os sábados na Netflix.

Na Índia, o programa será transmitido ao vivo às 6:30 da manhã todos os sábados na Sony Sports Network (Sony Liv, Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 3, Sony Ten 4, Sony Ten 4 HD).

Na Arábia Saudita, o programa será transmitido ao vivo às 4 da manhã todos os sábados na Netflix.

Na Austrália, o programa será transmitido ao vivo às 12h AEDT todos os sábados na Netflix.

Na França, o show será transmitido ao vivo às 2:00 CET todos os sábados em AB1.

