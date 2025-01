Localização, horário de início, cartão do jogo e tudo o que você precisa saber

A edição desta semana do WWE NXT continua a preparação para o Revenge Day PLE. Este show também acontecerá imediatamente após o TNA Genesis, que contou com alguns talentos do NXT.

Dois confrontos foram confirmados para este show, mas a previsão é que a programação fique ainda mais lotada. O reinado de Oba Femi no NXT Championship já teve um começo difícil. No episódio de 21 de janeiro do NXT, Femi defenderá seu campeonato contra o motivado Eddy Thorpe, que também acredita merecer o ouro.

Embora os dois devam encontrar uma maneira de derrotar um ao outro, a ameaça iminente do retorno de Trick Williams não deve ser esquecida. Independentemente disso, Femi não deixará seu governo terminar facilmente, embora Thorpe possa ter percebido isso.

Tony D’Angelo e Ridge Holland estão brigando há algum tempo. D’Angelo agora detém o NXT North American Championship, colocando o cinturão no centro deste conflito.

Espera-se que este seja um evento tenso porque D’Angelo e Holland não se dão bem. A questão é: quem fará de tudo para reivindicar o campeonato e o direito de se gabar?

Onde será realizado o WWE NXT no dia 21/01?

O card NXT de 21 de janeiro da WWE será transmitido ao vivo no Performance Center em Orlando, Flórida. O WWE NXT já começou a se preparar para o seu próximo PLE. À medida que o prazo do WWE NXT se aproxima, o episódio desta semana continuará a evoluir em direção ao PPV.

Cartão e segmento de partida do WWE NXT

Luta do WWE NXT Championship: Oba Femi (c) vs.

Lute pelo WWE NXT North American Championship: Tony D’Angelo (c) vs.

Programações e detalhes de transmissão do WWE NXT

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o programa pode ser visto ao vivo às 20h ET, 19h CT e 16h ET todas as terças-feiras na USA Network.

No Canadá, o WWE NXT irá ao ar ao vivo todas as terças-feiras às 20h ET no Sportsnet 360 e OLN.

No Reino Unido e na Irlanda, o programa será transmitido ao vivo à 1h todas as quartas-feiras, exclusivamente na WWE Network.

Na Índia, o WWE NXT irá ao ar ao vivo às 5h30 IST todas as quartas-feiras na Sony Sports Network (Sony Liv, Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 3, Sony Ten 4 e Sony Ten 4 HD).

Na Arábia Saudita, o programa vai ao ar às 13h EDT todas as sextas-feiras no Shahid.

Na Austrália, o programa será transmitido ao vivo às 10h AEST todas as quartas-feiras na Fox8.

