Localização, horário de início, cartão do jogo e tudo o que você precisa saber

O episódio final do WWE RAW na USA Network antes da mudança para a Netflix

Monday Night Raw será transmitido ao vivo no Toyota Center em Houston, Texas, Estados Unidos, em 30 de dezembro. A edição desta semana da marca Red será a final na USA Network antes da estreia do WWE RAW na Netflix.

Otis e Chad Gable, ex-companheiros de equipe da Alpha Academy, se enfrentarão em uma luta individual explosiva. A animosidade entre os dois aumentou quando Chad Gable tentou infligir grandes danos a Akira Tozawa, apenas para Otis intervir e salvá-lo. Este confronto promete ser uma batalha feroz.

Damian Priest e os War Raiders se unirão para lutar contra Finn Balor, Dominik Mysterio e JD McDonagh de The Judgment Day em um confronto furioso. Este duelo tão esperado foi agendado quando o Dia do Julgamento lançou um ataque inesperado aos War Raiders, apenas para Damian Priest intervir e virar a maré.

O WWE RAW desta semana contará com “The World’s Greatest” CM Punk e Seth “Freakin’” Rollins. Os dois homens têm uma rivalidade desagradável desde que a WWE anunciou sua partida de simples no programa de estreia do WWE RAW na Netflix.

IYO SKY avançou para as semifinais do WWE Women’s Intercontinental Title Tournament com uma vitória difícil contra Natalya e Alba Fyre no RAW de segunda-feira. A velocidade e precisão da SKY deram-lhe a vitória, criando uma semifinal intrigante contra Lyra Valkyria.

Dakota Kai e Zoey Stark se encontrarão nas semifinais do WWE Women’s Intercontinental Title Tournament. Este confronto promete ser uma batalha acirrada entre dois dos competidores mais explosivos da WWE. Enquanto competem por uma vaga na final, os espectadores antecipam ansiosamente quem chegará ao grande palco do torneio.

Onde será realizado o WWE Raw no dia 30/12?

O episódio de 30/12 do WWE Monday Night Raw acontecerá ao vivo no Toyota Center, localizado em Houston, Texas, Estados Unidos.

Leia também: Todas as estrelas confirmadas para WWE RAW (30 de dezembro de 2024)

Match card e segmentos para WWE Raw em 30/12

Chad Gable x Otis

Damian Priest e The War Raiders vs Doomsday

CM Punk e Seth “Freakin’” Rollins sob o mesmo teto

Iyo Sky x Lyra Valkyria (semifinais do torneio do título do IC feminino)

Dakota Kai x Zoey Stark (semifinais do torneio do título do IC feminino)

Detalhes da transmissão

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o programa pode ser visto ao vivo às 20h ET, 19h CT e 16h ET todas as segundas-feiras na USA Network.

No Canadá, o Raw será transmitido ao vivo todas as segundas-feiras às 20h (horário do leste dos EUA) no Sportsnet 360.

No Reino Unido e na Irlanda, o programa será transmitido ao vivo à 1h todas as terças-feiras na TNT Sports.

Na Índia, o Raw será transmitido ao vivo às 6h30 IST todas as terças-feiras na Sony Sports Network (Sony Liv, Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 3, Sony Ten 4, Sony Ten 4 HD).

Na Arábia Saudita, o programa será transmitido ao vivo às 4h, todas as terças-feiras, no Shahid.

Na Austrália, o programa será transmitido ao vivo às 12h AEDT todas as terças-feiras na Fox8.

Na França, o programa será transmitido ao vivo às 2h CET todas as terças-feiras na WWE Network.

Você está animado para o episódio de 30/12 do Monday Night Raw de hoje à noite? O que você acha que acontecerá esta semana na marca vermelha? Compartilhe suas previsões na seção de comentários!

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.