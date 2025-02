L’Odding di Luka Dončić: che tipo di numeri può tollerare i Lakers?

È vero: Luka Dončić è un Laker.

Martedì Dončić ha avuto una comunicazione introduttiva a La La Land, e poi martedì sera si è seduto sulla panchina dei Lakers-Clippers.

I Lakers hanno vinto 122-97.

Dopo la transazione, il Draftkings Sportsbook ha inviato un certo numero di giocatori che ruotano intorno a Dončić. Ci immergiamo in alcuni di loro.

Speciali commerciali di successo: Luka Doncic

Dončić 15+ rimbalzi in tutte le 24-25 partite della stagione regolare: -125 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 18)

Cosa sai: Dončić ha avuto almeno 15 rimbalzi tre volte la scorsa stagione, e l’ultima volta è arrivato il 6 febbraio 2024, quando ha preso 18 assi contro Brooklyn Networks. In quel gioco, ha aggiunto 35 punti e nove aiuto.

Dončić 50+ punti in tutte le 24-25 partite della stagione regolare: +275 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 37,50)

Cosa sai: Dončić non ha ancora segnato 50 in questa stagione, ma ha avuto 45 e 40 partite. La scorsa stagione ha fatto 50 o più due volte, e ha fatto almeno 50 partite nelle ultime tre stagioni prima.

Dončić 20+ assist in tutte le 24-25 partite della stagione regolare: +2000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 210)

Cosa sai: Dončić ha registrato una volta 20 aiuto nella sua carriera il 1 ° maggio 2021 con una vittoria su Washington. In quel gioco, ha aggiunto 31 punti e 12 rimbalzi. La sua stagione quest’anno è 15.

Dončić 20+ rimbalzi in tutte le 24-25 partite della stagione regolare: +2000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 210)

Cosa sai: I più alti rimbalzi della carriera di Dončić sono 21, che si sono svolti il ​​27 dicembre 2022 con una vittoria su Knicks. In quel gioco, ha aggiunto 60 punti e 10 aiuto. Ha nuovamente preso 20 rimbalzi il 4 agosto 2020 con una vittoria su Sacramento. Ha aggiunto 34 punti e 12 aiuto in quel gioco.

Doncic Triple-Doulbles

10+ triple cuccioli nella stagione 24-25: +120 (scommettendo $ 10 per vincere $ 22 in totale)

Oltre 15 tripli cuccioli nella stagione 24-25: +400 (scommessa $ 10 per vincere $ 50)

20+ triple cornici nella stagione 24-25: +2000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 210)

Cosa sai: Finora, Dončić ha tre doppie tripli in questa stagione. Aveva 21 la scorsa stagione. I rapporti sono che Dončić prevede di debuttare con i suoi Lakers sabato contro l’Indiana. Post -red. L’ultima 8 della scorsa stagione ha avuto 12 triple.

