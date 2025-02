Logan Paul en Ação, Partes de Qualificação das Câmaras de Eliminação e mais

WWE RAW verá mais acumulação para a Câmara de Eliminação 2025

O vencedor do Royal Rumble de 2025 masculino liderou Raw nesta semana e, após sua entrada eletrizante, ele conheceu o público, inseguro o que dizer em resposta à sua tremenda aprovação. O rosto de Jey estava cheio de paixão, discutiu suas primeiras ansiedades sobre se tornar uma estrela individual antes de admitir que ele agora tem confiança.

Gunther, o campeão mundial dos pesos pesados, interrompeu e ameaçou com punição sem precedentes se o desafiar na WrestleMania. O candidato número 1 declarou que ele irá para Smackdown e conversará com Cody Rhodes, mas, independentemente de quem ele decide enfrentar em Las Vegas, ele deixaria a WrestleMania como campeã.

Após uma performance humilhante de Royal Rumble, na qual ele foi eliminado por Penta em seis segundos, Ludwig Kaiser enfrentou o recém -chegado mascarado no primeiro jogo da noite. O homem direito de Gunther dominou a luta, mostrando considerável ferocidade e raiva enquanto usava o Luchdaor.

Penta, por outro lado, lançou um retorno, desencadeando sua munição de alto voo e finalmente pegou Kaiser com o braço de sacrifício. O motorista Penta terminou, dando à Babyface uma vitória difícil.

A vencedora da Royal Women também apareceu para cortar uma promoção, mas enfrentou vaias fortes. Ele enfrentou Rhea Ripley, fazendo parecer que talvez seja seu oponente em potencial para o maior estágio de todos.

Também houve partes de classificação para a WWE Elimination Chamber, onde CM Punk e Liv Morgan venceram seus jogos, respectivamente, para chegar ao ingresso para o próximo PLE.

Dois novos qualificadores de eliminação ocorrerão no episódio na próxima semana pela WWE RAW. A WWE confirmou na segunda -feira que Lyra Vankria vs. Bayley e Logan Paul vs. Rey Mysterio acontecerá no episódio na próxima segunda -feira.

Partes e segmentos confirmados para 02/04 WWE RAW

Câmara de eliminação masculina da WWE: Rey Mysterio vs Logan Paul

WWE WWE Classificação Classificação: Bayley vs Lyra Valky

AJ Styles aparece

