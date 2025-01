Logan Paul retorna e muito mais

Logan Paul retornará na próxima semana do RAW

O último episódio do WWE RAW começou com uma luta nos bastidores entre Rhea Ripley e Nia Jax. Jey Uso apareceu na arena e prometeu vencer Gunther na luta pelo World Heavyweight Championship no Main Event de sábado à noite, marcado para 25 de janeiro.

A dupla brigou e Jey derrubou o campeão com um superchute. Bayley apareceu em uma entrevista nos bastidores onde foi confirmada para o próximo Royal Rumble. Mais tarde, ela enfrentou Nia Jax em uma partida individual.

No entanto, a WWE fez alguns grandes anúncios para a próxima semana do WWE Raw. A escalação da quarta edição do Raw na Netflix já começou a tomar forma.

Durante a transmissão do WWE Raw em 20 de janeiro em Dallas, Texas, uma luta pelo campeonato principal foi anunciada, bem como novos detalhes sobre o show da próxima semana em Atlanta, Geórgia.

Logan Paul fará sua estreia no WWE Raw na Netflix em 27 de janeiro, bem como uma aparição do próprio “American Nightmare” de Atlanta, Cody Rhodes. O WWE Undisputed Champion está atualmente em uma rivalidade acalorada com Kevin Owens e eles se encontrarão no próximo Royal Rumble PLE 2025 em uma luta de escada.

Além disso, a WWE confirmou que Ivar e Erik do The War Raiders defenderão seus WWE Tag Team Championships contra a nova combinação improvisada de Dominik Mysterio e JD McDonagh no The Judgment Day.

Partidas e segmentos confirmados para 1/27 WWE RAW

Luta pelo WWE World Tag Team Championship: War Raiders vs JD McDonagh e Dominik Mysterio

Logan Paul faz sua estreia no WWE Raw na Netflix

Cody Rhodes aparece

