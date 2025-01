Logan Paul Shakes WWE Universe é surpreendente durante Seth Rollins e Gunther

Logan Paul chocou os fãs da WWE na segunda -feira, quando a aparição inesperada no terceiro episódio de Raw Netflix na State Farm Arena, em Atlanta. Paul falou sobre a nova era Netflix e como ele é um funcionário inteligente, não um funcionário pesado. Paul estava presente com Sethem Rollins e Gunther, quando compartilhou quem escolheria por Wrestlemia depois de vencer o Royal Rumble. Seth Rollins falou sobre como essa época da temporada, que fica perto da WrestleMania, é sua temporada favorita e, mais tarde, compartilhou uma lista de concorrentes que ele gostaria de jogar fora do ringue para Wrestlemia.

Seth Rollins depois de retornar à WrestleMania

Seth Rollins começou o programa, recebendo todos na segunda -feira à noite. Rollins falou sobre como o ano começou com uma enorme perda no CM Punk no Raw Netflix e quer que PJ seja o último homem que ele foi eliminado por ele em Royal Rumble. Agora, quando Rollins voltou para provar a si mesmo novamente, ele chamou os combatentes que gostaria de eliminar em Royal Rumble: John Cena, McCintyre, Zayn e Roman Reigs.

Logan Paul apareceu de repente durante o rosto de Rollins e Gunther e contou sobre como Royal Rumble venceu.

Logan Paul fala sobre como essa empresa precisa de um novo rosto

Logan Paul falou sobre como essa empresa precisa de um novo rosto com carisma, legal e confiança.

“Senhoras e senhores, esta é a época que a Netflix, esta empresa precisa de um novo rosto, um rosto que está emanando carisma, frio e certeza, esses dois nimrods não o entendem. Ei, vamos ser honestos, vocês dois são muito bons na luta livre, todos nós sabemos disso, mas ambos atingem o teto. Ambos – disse Logan.

“Neste sábado, seu filho está entrando no Royal Rumble e eu não preciso me preocupar em jogar 29 caras no topo, é para Tweedle Dee e Tweedle Pride aqui, tenho que trabalhar mais inteligente, não mais duro, como sempre. Ei deles. Você pode fazer matemática, isso significa que eu tenho que ser o último, e quando estou e quando eu ganho Royal Rumble. Eu poderia escolher você, Gunther – ele acrescentou.

Gunther, presente ao lado de Rollins e Paul, respondeu à declaração de Logan Paweł.

“Sabe, Seth, eu mudei de idéia, eu quero que você (Logan Paul) ganhe o Royal Dudzenie, para que eu possa agarrar e envergonhá -lo quando movi esse sorriso estúpido em todo o rosto”, disse Gunther.

WWE RAW nos resultados da Netflix

Os buscadores de guerra derrotaram o dia da frase

Rey Mysterio derrotou Xavier Woods

Liv Morgan e Raquel Rodriguez derrotaram Bianka Belair e Naomi

Drew McIntyre derrotou o próprio Zayn