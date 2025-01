L’Ohio State completa l’arco della redenzione con la vittoria per 34-23 su Notre Dame nella CFP Championship Series

Invece di piangere per un altro crollo, l’Ohio State può festeggiare un altro campionato nazionale dopo aver tenuto a bada il tentativo di rimonta di Notre Dame lunedì sera e ottenere una vittoria per 34-23 sui Fighting Irish.

Will Howard ha battuto grande uomo Jeremiah Smith 56 yard in ritardo sul terzo e 11 per blindare una partita che stava ridendo e trasformandosi in qualcos’altro.

Sotto 31-7, Notre Dame ha segnato due touchdown e due conversioni da 2 punti per arrivare a uno alla fine del quarto quarto.

Gli irlandesi hanno fermato il drive successivo dell’Ohio State nelle prime due giocate e hanno utilizzato il loro timeout. Ma al terzo down, Howard ha trovato Smith su un’unica copertura lungo la linea laterale destra e ha lasciato il suo miglior passaggio della stagione nelle mani dell’All-American della seconda squadra.

Ha creato un field goal che ha dato il via ai festeggiamenti sul serio (e ha aiutato lo stato dell’Ohio a colmare un divario di 8,5 punti sulle scommesse sportive BetMGM) e ha coronato una scalata di sette settimane dalle profondità di una sconfitta al perdente Michigan di 20 punti. del football universitario. Ohio State riporta il suo sesto “elegante” e il primo dalla stagione 2014 a Horseshoe Columbus.

Howard, una storia di successo del portale di trasferimento dello stato del Kansas, ha tirato per 231 yard e due punteggi, ma niente batte un passaggio a Smith quando tutto è in gioco.

Il ricevitore, che è stato imbottigliato dal Texas in semifinale mentre era piuttosto tranquillo per la maggior parte della partita, finalmente si è liberato dal tipo di gioco a cui ha giocato tutto l’anno. Ha concluso con cinque ricezioni per 88 yard.

L’Ohio State ha segnato touchdown sui suoi primi quattro possedimenti e poi ha aggiunto un field goal al quinto.

Quando Quinshon Judkins (100 yard, 11 carry, tre touchdown), un trasferimento dal Mississippi che ha evidenziato l’uso giudizioso del portale in continua crescita da parte dello stato dell’Ohio, ha interrotto una corsa di 70 yard per arrivare al 28-7, la partita è finita.

Non lo era, e ora l’allenatore irlandese Marcus Freeman ha alcune domande difficili a cui rispondere: una su un punt fallito nel terzo quarto che si è trasformato in un field goal per un vantaggio di 31-7 e un’altra sull’invio di Mitch Jeter in partita. per un tentativo di canestro corto quando era sotto di 16 e di fronte al quarto e goal dal 9. Sarebbe potuta sembrare una chiamata migliore se il calcio di Jeter non fosse rimbalzato sul montante sinistro.

In realtà, però, l’Ohio State era la squadra migliore. I Buckeyes hanno superato Notre Dame di 445 yard a 308. Howard ha completato i suoi primi 13 passaggi e non è mai stato fermato. Prova: lo stato dell’Ohio una volta ha compiuto un’impresa culminante.

I Buckeyes sono sopravvissuti a quattro partite nei nuovi playoff a 12 squadre – che ottimo tempismo per l’Ohio State – con un punteggio combinato di 145-85.

L’Ohio State è stata testa di serie all’ottavo posto nel torneo, ma il seeding è stato piuttosto insignificante. La testa di serie peggiore ha vinto tutte le partite nei quarti di finale e nelle semifinali, e i Buckeyes hanno dominato in questa partita di campionato con il numero 7 contro il numero 7. 8.

Questo, per ora, calma ogni angoscia che circonda la sconfitta per 13-10 contro il Michigan a novembre – la quarta consecutiva per l’Ohio State – che ha lasciato molte persone sia all’interno che all’esterno dei circoli di Buckeye a pensare a Day nella sua sesta stagione. , era sopravvissuto alla sua utilità in un campus che non aveva avuto un titolo da un decennio.

(Imparentato: Nel momento in cui i Buckeyes rinascono)

Invece, si colloca insieme a Urban Meyer, Jim Tressel, Woody Hayes e Paul Brown nella lista degli allenatori che hanno vinto il titolo. Inoltre, la percentuale di vittorie di Day, pari a 0,873, è la terza di tutti i tempi tra gli allenatori con più di 50 partite, una posizione dietro niente meno che alla leggenda di Notre Dame, Knute Rockne stesso.

Il football universitario non ha mai visto un allenatore nero vincere un campionato nazionale. Freeman ha cercato di essere il primo.

Invece, un diverso tipo di storia. Era la prima volta che i Big Ten vincevano titoli consecutivi dal 1942. Il campione dell’anno scorso è stato il Michigan, che è rimasto a casa a guardare questo, ma ha comunque giocato un ruolo speciale nella storia di redenzione dei Buckeyes che quasi nessuno si aspettava.

Rapporto dell’Associated Press.

