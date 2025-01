Quinshon Judkins ha corso per due touchdown prima che Jack Sawyer forzasse il fumble del suo ex compagno di stanza e lo restituisse per 83 yard per un punteggio con 2:13 rimasti mentre l’Ohio State batteva il Texas 28-14 al Cotton Bowl venerdì sera per avanzare verso il traguardo. il suo sesto campionato nazionale.

I Buckeyes (13-2) hanno ottenuto la vittoria in semifinale nello stesso stadio dove 10 anni fa vinsero la serie inaugurale a quattro squadre dei College Football Playoff. Ora hanno la possibilità di vincere nuovamente nell’evento di debutto del campo ampliato a 12 squadre.

L’Ohio State sta giocando contro il campione dell’Orange Bowl Nostra Signora ad Atlanta il gennaio 20

Sawyer è arrivato al quarterback dei Longhorns Quinn Ewers sul suo quarto degli otto bersagli. Lasciò cadere la palla e la raccolse prima di correre dall’altra parte. È stato il recupero dei denti più lungo nella storia della PCP.

Ewers e Sawyer furono compagni di stanza a Columbus per un semestre, il quarterback era lì prima di tornare a casa in Texas e aiutare a guidare i Longhorns (13-3) alle semifinali consecutive della CFP. Ma la prossima stagione sarà la ventesima da quando ha vinto l’ultimo campionato nazionale con Vince Young nel 2005.

Il Texas ha avuto un primo down ed è stato aiutato da due penalità di interferenza sul passaggio in end zone prima che Quintrevion Wisner venisse fermato per una perdita di 7 yard.

Judkins ha segnato un touchdown da 1 yard per un vantaggio di 21-14 con 7:02 rimasti. Quel punteggio è arrivato dopo quattro giocate dopo che il quarterback Will Howard ha convertito un quarto e 2 al Texas 34 con una corsa di 18 yard confusa che era quasi un punteggio.

Howard passava 24 su 33 per 289 yard con un touchdown e un intercetto.

Ewers è andato 23 su 39 per 283 yard con due passaggi di touchdown per Jaydon Blue e un’intercettazione sull’ultimo possesso.

Rapporto dell’Associated Press.

