Al termine dei quarti di finale del primo College Football Playoff a 12 squadre, c’era un tema generale: è stato divertente!

Penn State ha aperto i quarti di finale con un’impressionante vittoria per 31-14 su Boise State, dove ha tenuto il secondo classificato dell’Heisman Ashton Jeanty a un minimo stagionale di 104 yard di corsa su 30 carry, con una media di appena 3,5 yard per carry. Jeanty ha concluso a 27 yard dalle yard di corsa di una sola stagione dell’FBS di Barry Sanders grazie a una prestazione difensiva stellare dei Nittany Lions.

Il giorno di Capodanno è iniziato con un doppio thriller straordinario tra Texas e Arizona State, con Quinn Ewers e Matthew Golden che hanno effettuato un memorabile passaggio di touchdown da 28 yard su 4 e 13 per forzare un secondo tempo supplementare. Andrew Mukubah si è poi assicurato lo stop vincente per garantire la vittoria ai Longhorns.

Il bicchierino è stato caratterizzato da una prestazione dominante del fenomeno della matricola dell’Ohio State Jeremiah Smith, che ha dato fuoco alla difesa dell’Oregon con sette ricezioni da record della stagione per 187 yard e due touchdown in ricezione da 45 e 43 yard. I Buckeyes hanno concluso la stagione perfetta dei Ducks con una sconfitta per 32-31 nella stagione regolare contro l’Oregon.

Poi, nell’ultima partita dei quarti di finale, Riley Leonard e Notre Dame sono riuscite a vincere 23-10 sulla Georgia allo Sugar Bowl. La vittoria è arrivata dopo un attentato terroristico mortale a New Orleans all’inizio di mercoledì, quando era prevista la partita. Ciò ha portato al primo punt nella storia dello Sugar Bowl.

Ecco uno sguardo alle mie migliori scelte dei quarti di finale del CFP.

1. L’Ohio State è la migliore squadra rimasta ai College Football Playoff, e non è vicina.

Sapevi che Purdue non ha vinto una sola partita contro un avversario FBS nel 2024? Sapevi che l’Ohio State era in vantaggio sulla Purdue per 21 punti all’intervallo della vittoria per 45-0 dei Boilermakers?

Sapevi che l’Oregon non ha perso una partita nel 2024? Sapevi che l’Ohio State guidava l’Oregon di 26 punti all’intervallo e si assicurava che i Ducks perdessero la prima partita della stagione 41–24 al Rose Bowl.

Bene, ora lo sai.

Sai come valutare una rotazione di Buckeyes dal semplice desiderio di vincere al disperato tentativo di vincere. E dovresti ricordartelo.

Puoi dimenticare il fenomeno di Buckeye Jeremiah Smith che ha battuto il record di matricola di Cris Carter per aver ricevuto yard e touchdown, o il fatto che si è trasformato in Thanos con il Guanto dell’Infinito in mano con tutti e cinque i gioielli in suo possesso.

Ricorda che ti ha avvertito, Oregon.

Dimentica che Will Howard dimentichi che il tempo era contro di lui all’Autzen Stadium o che diventa il terzo quarterback dell’Ohio State in quattro anni a perdere contro il Michigan. Dimenticate coloro che reclamano la sua panchina.

Ricorda, ha dato fuoco al Tennessee e all’Oregon, lanciando per oltre 300 yard in ogni partita e totalizzando cinque touchdown e un solo intercetto per tutta la stagione.

Dimentica le richieste di licenziamento di Ryan Day. Dimentica che ha portato la squadra migliore a combattere per quattro anni consecutivi e non è andato oltre.

Ricorda, lui e la sua squadra hanno battuto i Vols e distrutto l’ultima squadra imbattuta di questo sport in una vittoria che ci ha fatto reagire tutti con una domanda: chi è rimasto in grado di fermare i Buckeyes?

Lo stato dell’Ohio non ha un finalista Heisman. I Buckeyes non hanno un finalista per il Broyles Award. Non hanno vinto il titolo Big Ten e non sono imbattuti.

Questa squadra è a due vittorie dal premio più importante del football universitario.

Come Ulisse, dopo che i Greci vinsero la guerra di Troia, i Buckeyes devono ancora tornare a casa. Le navi che non si schiantarono, bruciarono. L’unico modo per tornare dalla loro regina, dalla loro famiglia, per bandire corteggiatori e oggetti di scena, poser e studenti nell’amata città, è prendere la corona. L’Ohio State è un gruppo di ragazzi che non possono tornare a casa senza vincere tutto, sapendo che l’unica via è vincere. E questo basta.

2. Siamo a due vittorie dalla partita per il titolo All-Big Ten tra Ohio State e Penn State.

Per quanto divertente, ho le mie riserve perché Penn State non ha ancora battuto nessuno. Dopo aver perso sia contro l’Ohio State che contro l’Oregon durante la stagione regolare ed essere caduto di nuovo contro i Ducks nella partita del Big Ten Championship, Penn State si è aggiudicata il premio per aver giocato con due squadre che formavano la squadra di 5 uomini nel 2023, una in casa.

Considerando che l’Oregon ha battuto sia l’Ohio State che la Penn State, il seme numero 1 non valeva il voto su cui era stampato. Ora la squadra di James Franklin affronterà una delle prime cinque squadre solo per la terza volta in questa stagione. E sì, a Franklin verrà chiesto ancora una volta se la sua squadra può battere una squadra vincitrice del campionato nazionale, non una che non ne ha mai fatto uno come SMU o Boise State.

Molti credono che l’unica strada della Penn State verso le semifinali sia stata quella presa. Ora è il momento di riflettere e mostrare al mondo di cosa sei fatto all’Orange Bowl.

Sei così duro come dici di essere?

3. Il Texas è meglio combattere.

I Longhorns hanno dimenticato come si gioca a calcio e quella perdita di memoria è quasi costata loro la possibilità di giocare nelle semifinali del CFP. Contro l’Arizona State, hanno corso per sole 53 yard dopo 292 yard contro Clemson. Ma a quanto pare i Sun Devils hanno imparato dalla recensione del film sulle uniche sconfitte del Texas in questa stagione – ciascuna contro la Georgia – in cui l’attacco di Steve Sarkisian si è precipitato per sole 29 e 31 yard.

Senza l’eroismo di Quinn Ewers negli ultimi minuti della partita e nei due tempi supplementari, il Texas avrebbe sprecato un vantaggio a doppia cifra contro una squadra che molti al di fuori di Phoenix avevano prenotato per battere.

Contro l’Ohio State, che sta giocando il miglior calcio della squadra in questa stagione, i Longhorns dovranno giocare a un livello che non raggiungevano da più di un mese. E anche questo potrebbe non bastare.

Nel frattempo, i Longhorns sono l’unica speranza della SEC di vincere il campionato, dato che la Georgia ha perso contro Notre Dame allo Sugar Bowl.

4. La semina della PCP deve essere modificata.

Dopo che la Georgia ha perso contro Notre Dame allo Sugar Bowl, tutte e quattro le teste di serie (Oregon, Georgia, Boise State, Arizona State) sono state eliminate nei quarti di finale del primo CFP a 12 squadre. Ciò significa anche che solo una squadra della SEC, il Texas, è arrivata alle semifinali del CFP, e non è nemmeno la squadra in cima alla classifica della conferenza.

Si stanno apportando modifiche per evitare un simile risultato in futuro. Ma Dio, è stato divertente.

5. Possiamo farlo anche quest’anno, e lo sport è migliore per questo.

