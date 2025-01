L’Ohio State elimina Notre Dame per vincere il titolo CFP

ATLANTA – Forse ora gli appassionati di football dell’Ohio State apprezzeranno l’allenatore Ryan Day.

Cinquantuno giorni dopo aver subito la peggiore perdita della sua carriera, Day era in testa alla classifica n. 8 Buckeyes al loro primo campionato nazionale in 10 anni con una vittoria per 34-23 sul n. 7 Notre Dame nella partita del campionato nazionale playoff del College Football presentata da AT&T lunedì sera.

“Quella storia sta per essere raccontata adesso”, ha detto Day. “È una bellissima storia su un gruppo di ragazzi che hanno superato alcune situazioni davvero difficili. C’è stato un momento in cui molte persone ci contavano e noi stavamo semplicemente rockeggiando e combattendo.

“Ecco perché vai ad allenare, per vedere i ragazzi superare le cose, imparare lezioni di vita e poi realizzare i loro sogni. Questo è quello che è successo stasera.”

I Buckeyes erano in vantaggio sugli irlandesi per 31-7 a metà del terzo quarto, ma gli irlandesi hanno ridotto il deficit a otto punti a poco più di quattro minuti dalla fine.

Il quarterback di Notre Dame Riley Leonard ha lanciato un passaggio di touchdown da 34 yard a Jaden Greathouse con 3:03 rimasti nel terzo e ha lanciato una conversione da 2 punti al tailback Jeremiah Love per il 31-15. Poi, dopo uno stop difensivo in ritardo, Leonard ha ritrovato Greathouse per un touchdown da 30 yard e Beaux Collins ha convertito un tentativo da 2 punti portandosi sul 31-23 a 4:15 dalla fine.

I Buckeyes alla fine misero via gli irlandesi per sempre quando il quarterback Will Howard lanciò una palla profonda al primo down Jeremiah Smith che batté il cornerback Christian Gray e guadagnò 56 yard contro le 10 irlandesi. Ciò portò al field goal da 33 yard di Jayden Fielding per mettere i Buckeyes su 11 con 26 secondi rimasti.

La vittoria è stata il riscatto per Day, la cui squadra è caduta contro il rivale del Michigan, la cosiddetta “School Up North”, per la quarta volta consecutiva in una straordinaria sconfitta per 13-10 in casa il 30 novembre. La sconfitta, in cui i Buckeyes erano favoriti per 21 punti, li eliminò dalla partita di campionato dei Big Ten.

Day e i suoi giocatori furono fischiati senza pietà mentre lasciavano il campo quel giorno.

“Ci sono molte cose che sicuramente influenzano te e la tua famiglia”, ha detto Day. “Ma sai, quando ti iscrivi per questo lavoro, ti iscrivi. Devi essere abbastanza forte da resistere a quelle tempeste per uscire da dietro, e ora è una storia ancora migliore.”

Quella sconfitta non eliminò l’Ohio State dalle prime 12 squadre del CFP, e i Buckeyes sconfissero la squadra n. 9 Tennessee al primo turno, n. 1 dell’Oregon ai quarti e n. 5 Texas in semifinale prima di sconfiggere i Fighting Irish. alla sua 16esima partita della stagione.

Questo era ciò che rendeva lunedì sera così speciale per Day e per tutti coloro che lo circondavano.

“Guarda, il nostro programma non sarà mai definito da un altro programma, mai”, ha detto il direttore atletico dell’Ohio State Ross Bjork. “Questo non vuol dire nulla sull’enfatizzazione (della rivalità del Michigan). Non saremo mai definiti da qualcun altro, prenderemo l’iniziativa. Non lasceremo che gli altri definiscano chi siamo e cosa vogliamo stare per.”

I giocatori dell’Ohio State hanno detto che Day ha accettato parte della colpa per aver mancato ancora un passo contro il Michigan. Ma la sconfitta scioccante avrebbe potuto essere proprio ciò di cui i Buckeyes avevano bisogno per conquistare il settimo titolo nazionale nella storia del programma.

“Dovevamo risolvere tutti i problemi che avevamo come squadra”, ha detto il linebacker dei Buckeyes Tyleik Williams. “Tutti si sono fatti avanti e hanno risolto i problemi che avevamo. La leadership di questa squadra non ha mai visto nulla di simile. Non sarebbe successo qualche anno fa”.

Con un record di 70-10, Day ora ha la seconda migliore percentuale di vittorie (87,5%) tra gli allenatori con almeno 80 partite di FBS. Solo Walter Camp, che allenò a Stanford e Yale alla fine del XIX secolo, ebbe una percentuale di vittorie migliore (90,7%).

“Non presto attenzione (alle critiche)”, ha detto il coordinatore offensivo dell’Ohio State Chip Kelly. “Non so cos’altro puoi fare se non vincere un campionato statale.

E con il Michigan che ha vinto l’ultimo CFP a quattro squadre dopo la stagione 2023, i Big Ten hanno vinto titoli nazionali consecutivi per la prima volta dal 1940-42, quando il Minnesota vinse titoli consecutivi e l’Ohio State ne aggiunse un terzo. .

La partita di lunedì è stata anche la redenzione per Howard, un trasferimento dello Stato del Kansas che ha faticato al suo primo avvio contro il Michigan. Contro Notre Dame, Howard ha completato 17 dei 21 passaggi per 231 yard con due passaggi di touchdown, mentre correva 16 volte per 57 yard.

Trasferimento di Ole Miss Quinshon Judkins ha corso 11 volte per 100 yard con tre touchdown totali. Smith ha preso cinque passaggi per 88 yard con un punteggio.

Leonard ha guidato gli irlandesi con 255 yard su passaggi 22 su 31 con due touchdown. Greathouse ha ottenuto sei passaggi per 128 yard con due punteggi.

Questo è stato particolarmente soddisfacente per i Big Ten perché è arrivato nel cortile della SEC. La SEC è stata esclusa dalla partita per il titolo CFP per la seconda stagione consecutiva, non dal 2004-2005.

Notre Dame, alla ricerca del suo primo campionato nazionale dal 1988, ha visto spezzare la sua serie di 13 vittorie consecutive. È stata la settima vittoria consecutiva dell’Ohio State contro gli irlandesi.

“Non l’abbiamo fatto e fa male”, ha detto l’allenatore irlandese Marcus Freeman. “Il mio lavoro è scoprire perché, ed è quello che farò. Ma ho detto a quei ragazzi che lasciano meglio questo programma. Non mi interessa se sei qui da un anno o se sei stato qui sei anni, il nostro programma è in una posizione migliore.

“Le prospettive per il calcio di Notre Dame sono estremamente alte. Finché le persone nello spogliatoio che tornano capiranno cosa significa, il lavoro svolto da questi ragazzi, ci sarà molto successo nel nostro futuro”.

Anche lo stato dell’Ohio sembra pieno di orsi sotto Day. E sembra che finalmente avrà i fan dei Buckeyes dietro di lui, almeno finché non suoneranno di nuovo nel Michigan tra 313 giorni.