L’Ohio State Rewards Ryan Day Event ma non rende più facile la pressione continuare a vincere

RJ Young FOX Sports National College Football Analyst

L’Ohio State Ryan Day ha ricevuto il tipo di ringraziamento e riconoscimento, che ha avuto per cinque anni come capo allenatore del programma subito dopo aver vinto il primo titolo nazionale di Buckeyes dal 2014 e il secondo nella stagione dei playoff del college.

Solo tre settimane dopo che la sua squadra ha vinto Notre Dame nella partita del campionato nazionale, l’università ha annunciato che non solo è diventato più lungo per i successivi sette anni, ma lo paga bello. Guadagna uno stipendio base di $ 12,5 milioni, rendendolo il secondo allenatore più pagato in base al valore medio annuo degli sport. Path Days Coach Georgian Kirby Smart, che quest’anno svuoterà oltre $ 13 milioni.

L’accordo mostra il tempestoso clima dello sport. È difficile per te trovare un periodo di 10 anni nel calcio universitario, che ha visto tanto cambiamento che abbiamo avuto nel 2014-2024 dall’inizio della PCP, dalla sua espansione a quattro squadre per inventare il portale di trasferimento, a Passa alle qualifiche immediate per le qualifiche di base, i giocatori scambiano scuole che cambiano le istituzioni del portale di trasferimento, l’importo del numero, del nome, delle immagini e delle politiche di calce che consentono ai giocatori di beneficiare, quando sono ancora iscritti e giocati da NCAA, l’importo di I collettivi di denaro zero sono disposti a raccogliere e ottenere abilità premio e l’importanza dei dipartimenti delle risorse umane dei giocatori, il denaro che rovescia i diritti televisivi del gioco, la stagione più lunga dello sport e la potenziale casa di riferimento contro NCAA, che porterà al Il soffitto di retribuzione supposto tra atletica collegiale, mentre i dipartimenti sportivi sono conformi alla sezione IX.

È una lunga lista, ma non è esaustivo. È qualcosa che le persone come Ross Bjork, un direttore sportivo dell’Ohio, devono considerare giorni e notte. Poiché questo grande cambiamento e il cambiamento sono l’unico standard nel calcio universitario, non vale $ 12,5 milioni, ma cosa ne varrebbe la pena se avesse deciso di andarsene?

Il titolo del giorno è “capo allenatore dello stato dell’Ohio”, ma il suo lavoro è cambiato. Semplicemente non allena più la palla. Ora è CEO del marchio più grande dello sport. Più di sei milioni di fan rabbiosi si aspettano di vincere ogni allenatore.

Pertanto, un record di un giorno 70-10 con un titolo nazionale, due titoli Big Ten, quattro apparizioni nel PCP in sei anni e 12 scelte di bozza della NFL del primo turno, tra cui almeno una negli ultimi sei anni, non è ‘t Significa fino a quattro sconfitte consecutive contro il Michigan, incluso uno dell’anno scorso prima di riavvolgere quattro di fila per vincere il titolo nazionale. Perfino il successo senza precedenti, Buckeyes stagionale è diventato la prima squadra a vincere i cinque migliori avversari e vincere il titolo nazionale nella stessa stagione, non per spostare il programma dalle difficoltà di sfregamento.

Jim Knowles, coordinatore finalista e difensivo del premio Broyleles, ha lasciato lo stato del paese come il coordinatore più assunto nel paese del paese. Il coordinatore offensivo Chip Kelly ha lasciato OSU per fare lo stesso lavoro con i Raiders di Las Vegas. L’allenatore di linea attaccante Justin Frye ha perso due principianti dai suoi cinque inizi, ha fatto scivolare la battaglia sinistra della guardia, ha giocato quattro guardie sulla linea, ha messo un quintetto che ha vinto il titolo nazionale e poi ha continuato a lavorare con i cardinali dell’Arizona.

Un giorno che aveva bisogno di persone che sono in grado di sostituire le persone che hanno aiutato il suo programma a superare il titolo nazionale. Ammette per la prima volta i potenziali inquilini come vantaggio: è nello stato dell’Ohio. Per questo motivo, tuttavia, non ottiene il merito che gli altri fanno.

Tutti sei milioni di Buckeyes sanno di avere un giorno di macchina affidabile come un gioco di ferro in superficie. Questa pala funziona. Cosa è ancora visibile, anche l’uomo usava?

Dopo il 2024, hanno ricevuto la risposta che desideravano. Nel 2025, quando arriverà il cambiamento e una base di fan con un desiderio insoddisfacente di vincere, il denaro non è un oggetto mobile a Columbus, in Ohio che è quasi ovunque. In effetti, i fan di Buckeye possono credere che i soldi dovrebbero rendere inarrestabile una forza per la loro squadra di calcio. $ 12,5 milioni all’anno è che tutti sanno esattamente chi incolpano quando non lo è.

Questo è il prezzo. Ed è pagato.

RJ Young è uno scrittore di football del National College e analista di Fox Sports e host podcast “Cercando uno spettacolo di football universitario.“Seguila su Twitter a @Rj_young E Iscriviti a “RJ Young Show” su YouTube .

(Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente .

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox Football universitario Ohio State Buckeyes Dieci