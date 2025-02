Dopo aver ricevuto i campionati nazionali in Ohio, Ryan Day sarà premiato al giorno di paga di Mojova.

Day e Ohio State hanno concordato estensione per un valore di $ 12,5 milioni all’anno nelle prossime sette stagioni, La scuola ha annunciato giovedì. Il commercio della stagione 2031 rende la giornata dietro il secondo allenatore assunto più alto del paese Georgian Kirby Smart, che guadagna $ 13,3 milioni all’anno.

“Il calcio dello stato dell’Ohio è stato a lungo definito con eccellenza e con la leadership di Ryan Day, questa tradizione non solo ha continuato, ma anche successo”, ha dichiarato il direttore atletico Ross Bjork nella sua dichiarazione. “Come leader, mentore e allenatore, Ryan ha costantemente mostrato un impegno disadorno per il successo e il benessere del nostro giocatore, sia sul campo che sul campo. La sua leadership ha mantenuto la visibilità nazionale ogni anno e ha vinto il campionato nazionale del 2024 ha confermato il suo programma di eccellenza, onestà e persistenza “.

L’estensione copre una svolta significativa a due mesi per un giorno. Ha incontrato suggerimenti al Michigan nell’ultima settimana della stagione regolare nell’ultima settimana della stagione regolare, espandendo il suo tubo perdente al suo miglior concorrente e ha pagato alla squadra un posto nel campionato Big Ten.

Ma Day è stato in grado di raccogliere la sua squadra nei playoff del calcio universitario. L’Ohio State ha vinto tutte e quattro le partite a doppia cifra, tenendo il comando nella maggior parte dei suoi profitti. Ostrobothnia ha concluso le sue conseguenze vincendo Notre Damen in campionato nazionale, 34-23.

Dopo l’indomani memorabili del giorno, alcuni ipotizzano se sarebbe stato pronto per andare alla NFL. Ha una precedente esperienza nella NFL lavorando come allenatore di difensore e ha dimostrato di essere uno dei coach universitari di maggior successo. Ha 70-10 in sei stagioni e ha un profitto di 0,875, il primo tra gli allenatori attivi.

Durante una recente esibizione all’evento “Joel Klatt Show”, Day ha lasciato intendere che sarebbe rimasto a lungo a Columbus, sottolineando che sta cercando di caricare le batterie per aiutare Buckeyes a cercare di ripetere come maestro.

“Ho solo bisogno di qualche settimana per respirare prima di mettere il pedale perché dobbiamo ottenere questo personale giusto”, ha detto Day. “E poi ho bisogno di un po ‘di tempo perché ci sono stati molti reclutamento dopo la partita, eravamo in viaggio facendo cose diverse. Devo assicurarmi che il nostro personale si organizzi.

Ryan Day riflette il profitto del campionato nazionale dello stato dell’Ohio

“Dobbiamo scaricare un po ‘, ma va bene. Quando scarichi, tutti i sistemi vanno, e poi vai avanti e ottieni un buon gruppo di amici. Voglio dire, un buon gruppo di amici torna.”

Il giorno che ha guadagnato poco più di $ 10 milioni nel 2024 è stato grato per la continuazione di giovedì dopo l’annuncio.

“Questo è un gruppo di persone difficili e decisive che perseguono rispetto, impegno e amore”, ha detto Day.

L’Associated Press ha partecipato a questo rapporto.

