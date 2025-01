L’Ohio State termina con l’applicazione skid casalinga 82-65 Iowa vincente

Micah Parrish aveva 18 punti e lo stato dell’Ohio ha deciso di far scivolare tre partite in casa con 82-65 vittorie dall’Iowa lunedì sera.

Parrish ha ricevuto 11 punti nella seconda metà per Buckeyes (12-8, 4-5 Big Ten), che proveniva dalla più grande vittoria vincente della stagione-73-70. 11 Purdue. Ha aggiunto sei rimbalzi.

Bruce Thornton aveva 15 punti e otto rimbalzi per l’Ohio. Devin Royal si è concluso con 12 punti e otto rimbalzi. John Mobley Jr. ha segnato 12 punti per otto aiuto.

Drew Thelwell ha fatto un tiro da 20 8-per-10 con tre 3 puntatori per guidare Occhio di Falco (13-8, 4-6), che hanno perso quattro su cinque. Owen Freeman aveva 14 punti e otto rimbalzi. Seydou Traore e Payton Sandfort hanno entrambi ricevuto il 13 ° Sandfort ha realizzato tre 3 puntatori, dandogli la sua carriera 240 e vincolandolo con il vice allenatore Matt Gatens al terzo posto nella lista dell’Iowa.

Mobley e Parrish hanno entrambi ottenuto sette per aiutare l’Ohio a prendere la metà 30-26. Thelwell e Freeman hanno entrambi ottenuto 11 per mantenere la vicina contabilità dello Iowa nove nella prima metà dei cesti del primo tempo di Hawkeyes. C’erano otto e tre legami prima della pausa.

Royal ha avuto un cestino e giocando tre punti nella corsa 11-3 per iniziare la seconda metà, aumentando Buckeyes a 12. Sandfort ha colpito il puntatore 3 per ottenere l’Iowa in nove, ma Thornton ha risposto con un 3-pointer e Sean Stewart ha rubato la palla e ha immerso il vantaggio per 9-0 nel vantaggio 50-32 12:26 a sinistra.

Il licenziamento di Stewart ha dato a Ohio State il più grande vantaggio in 62-39 alle 8:49.

Lo stato dell’Ohio giocherà su Penn State giovedì. Iowa ospiterà il numero 10 Purdue il 4 febbraio.

Reporting Associated Press.

