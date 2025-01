Look: Junior Caminero explode o home run para garantir o Campeonato Lidom para os Leões escolhidos

O treinamento da primavera ainda é de duas semanas, mas o beisebol significativo foi disputado contra os fãs apaixonados na segunda -feira à noite. Lions do escolhido superou o Tigres Del Licey em um emocionante jogo 7 da Liga Profissional de Baseball da República Dominicana (Lidom). Escolhido venceu seu 17º campeonato de luta e quebrou uma seca pelo título de nove anos.

Gerente do primeiro ano de escolhido? Futuro membro do Hall da Fama de Albert Pujols.

O confronto do lançamento do jogo 7 teve o longo jogador do grande jogador da grande peça Johnny Cueto e a antiga perspectiva de Orioles Radhames Liz, que forjou uma longa corrida na Ásia e na Liga Méxica. Emilio Bonifácio, Harold Ramírez, Jean Segura e Jose Siri estavam entre os nomes reconhecíveis nos dois alinhamentos. Ditto Rays Wunderkind Junior Caminero, que deu o golpe decisivo para escolhido.

Com a pontuação de 5-5 empatada na parte superior da novena, Caminero lançou um imponente Homer solo de 454 pés para dar a vantagem a um escolhido. Olhe para a paixão e a energia. Eu rejeito este home run para 56 segundos:

“Eu não tenho palavras” Caminero disse após o jogo. “Nós nos garantimos em 17! Devo minha família e leões. Sou grato por sua confiança.”

Caminero foi de 4 por 5, com dois duplos e um local no jogo 7 e 9 por 26 (.346) com 6 corridas dirigidas na série. Isso lhe rendeu as honras da série MVP. Caminero também foi nomeado MVP da rodada anterior da pós -temporada.

Embora escolhido tenha sido para uma vitória por 6-5 no jogo 7 (pontuação), A parte inferior da nona entrada não foi fácil. O grande jogador da grande liga Rafael Montero, que voou no jogo 6 no domingo, colocou os corredores em segundo e terceiro e foi resgatado pela captura deslizante do jogo de Sócrates Brito no campo direito. Esta foi a final do Campeonato Lidom da série:

A vitória do jogo 7 escolhido ocorreu após um thriller de jogo 6 no domingo. O jogador de Pila Pilavo Núñez, um veterano de 11 temporadas de ligas menores sem uma única xícara de café da Major League, jogou um homer de dois runos com duas saídas na nona entrada de Montero. Licey venceu o jogo por 7-4 em 14 ingressos para forçar o jogo 7.

Núñez, 36, tem 43 jogadores em mais de 1.600 jogos profissionais, o que levou Pujols a examinar seu bastão. O morcego foi inspecionado e descobriu -se que é legal.

“Foi um primeiro ano difícil como gerente. Estou aprendendo a aceitar críticas”. Pujols disse após o jogo 7. “Foi uma ótima temporada e uma boa série final. Você não precisa me provar. Prove meus jogadores. Tentei fazer o meu melhor.”

Lidom é uma liga de inverno de seis pedidos e cada equipe joga aproximadamente 49 jogos durante a temporada regular. Quatro das seis equipes são classificadas para a pós -temporada, e essas quatro equipes atingem a redução de seis jogadores, cada uma das duas equipes não postais para ajudá -las ao resto da estrada. Núñez foi uma das seis equipes de Lindy.

A Caribbean Series é um torneio anual com equipes da Liga de Inverno de vários países da América Latina. O torneio deste ano começa na sexta -feira e incluirá equipes da República Dominicana, México, Porto Rico, Venezuela e, pela primeira vez, no Japão. A série Caribbean deste ano será transmitida em inglês na rede MLB.