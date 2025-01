Los Angeles Lakers x Atlanta Hawks: como assistir NBA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Relatório do terceiro trimestre

Apenas mais um quarto separa o Lakers da vitória que eles eram favoritos esta noite. Eles têm um pouco de vantagem, pois atualmente lideram os Hawks por 109-96.

O Lakers entrou em jogo com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Atlanta Hawks x Los Angeles Lakers

Registros atuais: Atlanta 18-16, Los Angeles 19-14

Como assistir

Quando: Sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 22h30, horário do leste dos EUA

Sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 22h30, horário do leste dos EUA Onde: Arena Crypto.com – Los Angeles, Califórnia

Arena Crypto.com – Los Angeles, Califórnia TV: NBATV

O que saber

A viagem do Atlanta Hawks continuará enquanto eles enfrentam o Los Angeles Lakers às 22h30 horário do leste dos EUA na sexta-feira na Crypto.com Arena. Espera-se que os Hawks percam este jogo por 3,5 pontos, então veremos se isso lhes dá alguma motivação.

Os Hawks conseguiram acompanhar o Nuggets até o intervalo de quarta-feira, mas as coisas pioraram rapidamente a partir daí. Os Hawks foram vítimas de uma derrota retumbante por 139-120 nas mãos dos Nuggets. Atlanta tem enfrentado dificuldades contra o Denver recentemente, já que o jogo foi sua quinta derrota consecutiva.

Trae Young fez um bom esforço para o lado perdedor e quase fez uma dobradinha com 30 pontos e nove assistências.

Mesmo tendo perdido, os Hawks trabalharam como uma unidade e terminaram o jogo com 34 assistências (classificados em terceiro lugar em assistências por jogo no geral). Esse bom desempenho não foi novidade para a equipe: já acumula pelo menos 27 assistências em sete jogos consecutivos.

Enquanto isso, o Lakers começou o ano novo com uma vitória por 114-106 sobre o Trail Blazers na quinta-feira.

O Lakers contou com os esforços de LeBron James, que acertou 7 de 10 no caminho para 38 pontos mais oito assistências, e Max Christie, que acertou 9 de 16 a caminho de 28 pontos mais duas roubadas de bola. O desempenho dominante também deu a Christie um novo recorde pessoal de três (cinco).

Atlanta passou para 18-16 com a derrota, que também encerrou sua seqüência de quatro vitórias consecutivas. Quanto ao Los Angeles, eles têm estado bem recentemente, já que venceram seis dos últimos oito jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 19-14 nesta temporada.

O jogo de sexta-feira parece ser um confronto difícil: os Hawks estão quebrando vidros nesta temporada, com média de 45,9 rebotes por jogo (eles estão em quarto lugar em rebotes por jogo no geral). No entanto, a história é diferente para o Lakers, já que eles tiveram média de apenas 41,3. Dada a considerável vantagem dos Hawks nessa área, o Lakers precisará encontrar uma maneira de diminuir essa lacuna.

Os Hawks superaram o Lakers por 134-132 quando os times jogaram pela última vez em dezembro de 2024. A revanche pode ser um pouco mais difícil para os Hawks, já que o time não terá a vantagem de jogar em casa desta vez. Veremos se a mudança de local faz diferença.

Chance

Los Angeles é favorito com 3,5 pontos contra Atlanta, de acordo com o último relatório Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com o Lakers como favorito de 4 pontos.

O acima/abaixo é de 232 pontos.

História da série

Los Angeles venceu 6 dos últimos 10 jogos contra o Atlanta.