Los Angeles Lakers x Brooklyn Nets: como assistir NBA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Relatório do terceiro trimestre

Apenas mais um quarto separa o Lakers da vitória que eles eram favoritos esta noite. Eles saltaram para uma vantagem de 95-90 contra o Nets.

Se o Lakers continuar jogando assim, aumentará seu recorde para 22-17 em pouco tempo. Por outro lado, os Nets terão de se contentar com um recorde de 14-28, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers

Registros atuais: Brooklyn 14-27, Los Angeles 21-17

Como assistir

Quando: Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 22h30, horário do leste dos EUA

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 22h30, horário do leste dos EUA Onde: Arena Crypto.com – Los Angeles, Califórnia

Arena Crypto.com – Los Angeles, Califórnia TV: Espectro SportsNet

Espectro SportsNet Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 38,00

O que saber

É melhor que os torcedores do Nets esperem que o time faça um grande jogo na sexta-feira, já que as probabilidades estão decididamente contra eles. A jornada continuará enquanto eles enfrentam o Los Angeles Lakers às 22h30 horário do leste dos EUA na Crypto.com Arena. O Nets pode querer um pouco de aderência neste jogo, já que o time teve 20 reviravoltas na quarta-feira.

Os Nets estão caminhando para isso depois que os criadores de probabilidades estabeleceram o mínimo acima/abaixo da semana passada em 213,5, mas mesmo isso acabou sendo muito alto. Não há necessidade de rodeios: os Nets perderam para os Clippers e os Nets perderam feio. O placar terminou em 126-67. A disputa marcou o confronto com menor pontuação do Brooklyn até agora nesta temporada.

Talvez sem surpresa, dado o placar, os Nets tiveram dificuldade em trabalhar juntos e terminaram o jogo com apenas 15 assistências. Esse é o menor número de assistências que eles tiveram em toda a temporada.

Enquanto isso, o Lakers teve que suportar uma seqüência de três derrotas consecutivas, mas essa seqüência não existe mais. Eles saíram com uma vitória por 117-108 sobre o Heat na quarta-feira. Los Angeles perdia por 64-50 faltando 2:12 para o final do segundo quarto, mas ainda assim conseguiu uma vitória útil de nove pontos.

O sucesso do Lakers foi resultado de um ataque equilibrado em que vários jogadores se destacaram, mas LeBron James liderou o ataque ao quase conseguir um duplo-duplo com 22 pontos e nove assistências. James teve alguns problemas para se equilibrar contra o Spurs na segunda-feira, então foi uma boa mudança. Outro jogador que fez a diferença foi Austin Reaves, que fez um duplo-duplo com 14 pontos e 14 assistências.

O Brooklyn tem passado por dificuldades recentemente, tendo perdido seis dos últimos sete jogos, o que causou uma redução notável em seu recorde de 14-27 nesta temporada. Quanto a Los Angeles, a vitória aumentou o recorde para 21-17.

O Nets ficou aquém do Lakers quando os times jogaram pela última vez em março de 2024, caindo por 116-104. Um fator importante nessa derrota foi o desempenho dominante de James, que fez 9 de 10 além do arco para 40 pontos, mais sete rebotes e cinco assistências. De volta com força total, os Nets conseguirão detê-lo desta vez? Verifique CBSSports.com após o jogo para descobrir.

Chance

Los Angeles é um grande favorito de 10,5 pontos contra o Brooklyn, no último relatório. Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com o Lakers como favorito com 11 pontos.

O acima/abaixo é de 216,5 pontos.

História da série

Los Angeles e Brooklyn têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.