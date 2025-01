Los Angeles Lakers x Washington Wizards: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Relatório do terceiro trimestre

Depois de uma dura derrota fora de casa no último jogo, o Lakers parece muito melhor hoje em casa. Eles têm um pouco de vantagem, já que atualmente lideram o Wizards por 89-77.

Se o Lakers continuar jogando assim, aumentará seu recorde para 23-18 em pouco tempo. Por outro lado, os Wizards terão que se contentar com um recorde de 6-36, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Washington Wizards x Los Angeles Lakers

Registros atuais: Washington 6-35, Los Angeles 22-18

Como assistir

Quando: Terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 22h30 horário do leste dos EUA

Terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 22h30 horário do leste dos EUA Onde: Arena Crypto.com – Los Angeles, Califórnia

Arena Crypto.com – Los Angeles, Califórnia TV: Rede Esportiva Monumental 2

Rede Esportiva Monumental 2 Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 36,00

O que saber

O Lakers jogará os quatro quartos completos na terça-feira, mas espera-se que tudo esteja resolvido antes disso. Eles receberão o Washington Wizards às 22h30 horário do leste dos EUA na Crypto.com Arena. Como ambos sofreram uma derrota no último jogo, ambos têm um pouco mais de motivação para esta partida.

No último domingo, as coisas poderiam ter sido piores para o Lakers, mas poderiam ter sido muito melhores, já que sofreram uma derrota por 116-102 para o Clippers. O over/under foi fixado em 217,5 pontos, então é um bom trabalho para os apostadores; você estava certo sobre o dinheiro.

A derrota do Lakers ocorreu apesar do jogo de qualidade de LeBron James, que fez um duplo-duplo com 25 pontos e 11 assistências.

Enquanto isso, a recente queda dos Wizards ficou um pouco mais difícil no domingo, após a décima derrota consecutiva. Eles se encontraram relutantes em levar um soco no estômago por 123-100 contra os Kings. Washington estava certamente consciente da sua desvantagem diferencial pontual, mas o conhecimento prévio não fez nada para impedir o resultado.

Jonas Valanciunas fez um bom esforço pelo time perdedor ao fazer um duplo-duplo com 23 pontos e 12 rebotes. Ele teve alguns problemas para se equilibrar contra os Warriors no sábado, então este foi um passo na direção certa.

Os Wizards lutaram para trabalhar juntos e terminaram o jogo com apenas 19 assistências. Eles não vencem (0-7) quando simplesmente não passam a bola.

O Lakers caiu seu recorde para 22-18 com a derrota, que foi a terceira consecutiva fora de casa. Quanto a Washington, a sua derrota baixou o seu recorde para 6-35.

O Lakers não teve muito espaço para respirar no jogo contra o Wizards na partida anterior, em abril de 2024, mas ainda assim saiu com uma vitória por 125-120. Os Lakers têm outra vitória na manga ou os Wizards vão dar a volta por cima? Teremos a resposta muito em breve.

Chance

Los Angeles é um grande favorito de 12,5 pontos contra Washington, no último relatório. Probabilidades da NBA.

Os Oddsmakers mudaram ligeiramente contra o Lakers, já que o jogo começou com o Lakers como favorito com 14,5 pontos.

O acima/abaixo é de 229 pontos.

Ver Seleções da NBA para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Los Angeles venceu 7 dos últimos 10 jogos contra o Washington.