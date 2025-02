Los Angeles Rams jogará o primeiro jogo da NFL na Austrália em 2026 no último confronto internacional para a liga

“Expandindo para Melbourne, Austrália, uma bela cidade com uma rica história esportiva, sublinha nossas ambições de se tornar um esporte global e acelerar o crescimento internacional”, o comissário da NFL Roger Goodell disse em comunicado. “Juntamente com o governo do estado vitoriano, Victoria Victoria e Melbourne Cricket Land, e com o Los Angeles Rams em 2026, esperamos fazer história no que é um mercado importante para a NFL e um próximo passo significativo para expandir nossa pegada internacional”