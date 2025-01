Louis Riddick nota le statistiche selvagge su Jayden Daniels in Win Over Lions

I Washington Commanders potrebbero benissimo essere la storia di Cenerentola per cui i fan della NFL amano tifare nei playoff mentre sconvolgono i Detroit Lions per avanzare alla partita del campionato NFC.

I Commanders hanno battuto i Lions 45-31 nella partita probabilmente più sorprendente dell’anno, anche se forse la gente non dovrebbe trascurare la giovane squadra guidata dall’allenatore Dan Quinn.

Washington si è rapidamente affermata come una minaccia all’inizio della partita, eguagliando Detroit nel punteggio, anche se alla fine la loro difesa ha fatto la differenza nel gioco.

La difesa dei Commanders si è intensificata dopo una stagione NFL 2024 incoerente, costringendo cinque palle perse, incluse tre intercettazioni su Jared Goff.

La vera star della serata, tuttavia, è stato Jayden Daniels, che sembrava calmo e composto nonostante gli sguardi difensivi che i Lions gli lanciavano.

Louis Riddick ha sottolineato che Daniels era particolarmente efficace ogni volta che veniva colpito tramite il suo account X personale.

“Non c’è stato un solo blitz che Detroit ha inviato a JD ieri sera quando è stato ceduto che abbia dato come risultato una giocata negativa. Nemmeno uno. D’altra parte, quando è stato blitz, ha avuto lanci che hanno portato a guadagni di : 24 13 11 58 38 14 (scramble) 12 = QBR vs blitz di 99,4 per la notte Non male eh…”, ha twittato Riddick.