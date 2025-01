Louisville vence o Sun Bowl por 35-34 depois que Washington perde a conversão de 2 pontos em busca da vitória

Isaac Brown e o Louisville Cardinals venceram o Washington Huskies na terça-feira. (Sam Wasson/Imagens Getty)

Washington falhou em uma conversão de 2 pontos faltando nove segundos para o fim do tempo regulamentar e perdeu o Sun Bowl por 35-34 para Louisville na terça-feira.

Os Huskies marcaram um touchdown em quarto para 1 em um passe desbotado de Demond Williams para Giles Jackson no canto direito traseiro da end zone.

O técnico dos Huskies, Jedd Fisch, optou por apostar dois e vencer, em vez de marcar o ponto extra para empatar o jogo. No entanto, o passe de Williams para Jeremiah Hunter na mesma curva em uma rota externa foi rebatido por Antonio Watts, de Louisville.

Washington quase recuperou uma tentativa de chute lateral faltando dois segundos para o fim, mas a bola saiu de campo. O quarterback do Cardinals, Harrison Bailey, deu uma joelhada na jogada final para esgotar o tempo.

O último touchdown de Washington cobriu 62 jardas em 11 jogadas depois que a defesa dos Huskies forçou Louisville a chutar faltando 2:45 para o fim do tempo regulamentar. Williams lançou incompleto no quarto gol da linha de 10 jardas de Louisville, mas uma penalidade de interferência de passe em Rae’mon Mosby deu aos Huskies uma primeira descida na linha de 2 jardas e proporcionou outra oportunidade de empatar o placar.

Na posse anterior dos Huskies, o ataque foi de 97 jardas em 13 jogadas, com destaque para um passe de 31 jardas de Williams para Jackson para um touchdown.

Williams terminou com 374 jardas com quatro touchdowns e uma interceptação, completando 26 de 32 passes. Ele também liderou os Huskies com 48 jardas em 20 corridas. Jackson fez 11 recepções para 161 jardas e quatro touchdowns. Hunter adicionou três recepções para 78 jardas. Washington terminou a temporada com um recorde de 6-7.

As duas equipes empataram em 21 a 21 no intervalo, antes de Louisville marcar os próximos dois touchdowns. Os Cardinals assumiram uma vantagem de 35-21 faltando dois minutos para o fim do terceiro quarto em uma corrida de 54 jardas de Duke Watson, seguida por uma pontuação de 8 jardas de Caullin Lacy. Louisville conseguiu apenas duas primeiras derrotas em suas duas posses finais, permitindo que Washington se recuperasse.

Harrison Bailey completou 16 de 25 passes para três touchdowns e 164 jardas para os Cardinals, que terminaram a temporada com um recorde de 9-4. Isaac Brown correu 99 jardas em 18 corridas, enquanto Watson teve 83 jardas em 10 corridas. Chris Bell teve seis recepções para 60 jardas.