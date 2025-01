LSG contará com Rishabh Pant como capitão "Especial" Evento em Calcutá: relatório

Tendo causado sucesso no leilão do IPL ao adquirir Rishabh Pant, o jogador mais caro da história do IPL, os Lucknow Super Giants estão prontos para revelar o guarda-postigo indiano como seu próximo capitão na segunda-feira. Sem revelar nada, o proprietário do LSG, Sanjiv Goenka, pediu uma interação “especial” da mídia com a franquia IPL, durante a qual também é esperada a inauguração da camisa. Pant, que foi comprado pela LSG por Rs 27 crore, será sua segunda aparição como líder no IPL.

Em sua antiga franquia Delhi Capitals, a capitania se tornou um ponto de discórdia, levando Pant a abandonar os planos de manter DC após negociações fracassadas.

Apesar do interesse da DC em mantê-lo, eles não estavam totalmente comprometidos com ele liderando a equipe, o que levou Pant a entrar novamente no leilão.

O batedor indiano KL Rahul liderou o LSG nas três primeiras temporadas do IPL (2022–2024), levando o time aos playoffs nas duas primeiras campanhas, embora não tenha conseguido chegar à final em nenhum dos anos.

No entanto, a temporada de 2024 foi um fracasso, com o LSG terminando em sétimo lugar na tabela de pontos.

Nicholas Pooran, Ravi Bishnoi, Mayank Yadav, Ayush Badoni e Mohsin Khan foram contratados pela franquia de propriedade de Goenka, mas ainda procuravam um líder indiano para substituir Rahul.

Eles venceram Sunrisers Hyderabad, LSG no leilão e compraram Pant por Rs 20,75 milhões, eventualmente tendo que aumentar o preço para Rs 27 milhões para superar o lance de Delhi Capitals com o direito de igualar.

Pant, que estava no DC desde 2016, foi nomeado capitão em 2021 e liderou a equipe até 2023, antes que um acidente de carro quase fatal em dezembro de 2022 o afastasse.

No elenco renovado do LSG, Pant será apoiado por jogadores estrangeiros importantes, como David Miller, Mitchell Marsh e Aiden Markram, bem como por marinheiros indianos, incluindo Akash Deep e Avesh Khan.

Após o leilão, Pooran, Marsh, Markram e Miller também foram considerados potenciais candidatos à capitania.

Pant também terá o mentor da equipe Zaheer Khan e o técnico Justin Langer acompanhando-os durante o IPL.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)