LSU MASON TAYLOR ha linee di sangue NFL impressionanti ma sembra “far esplodere il proprio percorso”

Mobile, ala. – Ha un raro pedigree con il padre e lo zio alla Pro Football Hall of Fame, ma il Mason Taylor Taylor – il figlio di LSU, il figlio del linebacker Zach Thomas – fa il suo splash sul lato offensivo della palla della NFL.

“È cresciuto attorno agli amici in carica, quindi ha la sua perseveranza e granularità”, ha detto Jason, guardando l’allenamento giovedì nella Senior Bowl, mentre suo figlio si sta preparando per la natura della NFL. “È una concorrente molto; è dura come le tue unghie. Nessun dolore da spettacolo. Mette il viso nel blocco. È solo quel ragazzo.”

Dopo tre anni di LSU, Taylor è una delle prospettive più giovani, ma solo 20 anni, ma ha messo fisicamente allo stesso modo di suo padre. Papà ha giocato 6 piedi-6, 244 sterline e Taylor è già elencato 6-5, 255 e presenta un grande obiettivo per il difensore. È anche cresciuto immerso nel mondo della NFL, quindi comprende i requisiti di essere atleta professionista e impegno a livello d’élite.

“Mio zio e mio padre mi hanno sempre detto che non c’erano carenze in questo gioco”, ha detto Mason. “È un duro lavoro. Non erano i due amici più pesanti che venivano dal liceo e dall’università, ma la loro etica del lavoro, hanno abbassato la testa e hanno cercato di essere il più coerenti possibile ad ogni clic.”

Taylor può anche ottenere un aumento del recente successo delle stelle offensive della LSU. Era compagni di squadra nel 2022-23 con il difensore Jayden Daniels e i destinatari Malik Nabers e Brian Thomas Jr., i tre migliori principianti della NFL in questa stagione. Una cosa che Taylor dice di loro è la fiducia in se stessi che deriva dalla prontezza fisica e mentale.

“La parte di mentalità, tutto inizia con la tua fiducia: la fiducia nella tecnologia, si mette nella posizione giusta”, ha detto.

Mason ha detto di aver iniziato dalla parte del calcio giovanile e ha giocato bene lì, ma suo padre Fort Lauderdale St. Thomas Aquinas davanti al liceo di fronte a suo padre ha suggerito di avere un’abilità da tradurre.

“Voleva far saltare in aria la propria strada, farlo a modo suo”, ha detto suo padre.

La NFL ha visto un aumento dell’effetto dell’effetto principiante dai punti difficili degli ultimi anni. Nelle ultime quattro stagioni, ci sono stati cinque principianti con teste strette con almeno 50 catture: Brock Bowers nel 2024, Sam LaPorta e Dalton Kinkaid nel 2023 e Pat Freiermuth e Kyle Pitts nel 2021. Sette anni, una testa così stretta è ora vista come una posizione in cui il giusto potenziale può entrare e aiutare immediatamente.

Il padre e lo zio di Taylor gli hanno anche comandato senza sudare quando è stato creato. Jason è stato selezionato nel terzo turno nel 1997 e Thomas è stato eletto nel quinto round nel 1996 e ha continuato a suonare per 15 e 13 anni mentre andavano a Canton. Taylor può aiutare una forte mostra sull’allenamento di combinazione NFL di sabato e il prossimo mese. La sua classe di prospettiva di statistica di prossima generazione lo ha finalmente proiettato come un “principiante più”.

Jason ha detto di aver imparato negli anni per godersi il viaggio di calcio di suo figlio come padre e nient’altro.

“Rimango indietro e guardo, supporto e sorrido. È molto più stressante (che giocare)”, ha detto. “È meno doloroso ma molto stressante. Starò lontano da esso. Ho avuto questa teoria per i miei genitori mentre ho allenato la palla giovanile: vicino e applausi. Cerco di farlo in questo modo.”

Greg Auman è un giornalista di Fox Sports NFL. Ha trascorso un decennio prima coprendo Bucanieri ad esso Tampa Bay Volte e atletico. Puoi seguirlo su Twitter @Gregauman .

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!