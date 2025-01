LSU vs. Oklahoma, carregando comida: os tigres quase explodem uma grande vantagem, mas prevalecem no confronto de chippy, cheio de drama

A LSU número 7 conquistou uma vitória por 107 a 100 sobre o número 13 de Oklahoma na quinta-feira em um jogo que teve tudo. Liz Scott, de Oklahoma, e Sa’myah Smith, da LSU, foram expulsas no primeiro trimestre, que foi apenas parte de uma batalha cheia de drama que quase resultou em um retorno de 24 pontos para os Sooners.

Quinta -feira foi o primeiro jogo com mais de 100 pontos de ambas as equipes desde 2010. Também foi o primeiro jogo na história da SEC, na qual cada equipe marcou mais de 100 pontos no regulamento, de acordo com a ESPN.

A equipe Kim Mulkey venceu seu vigésimo jogo consecutivo em casa e melhorou para melhorar 22-1 em geral e 7-1 na SEC. Enquanto isso, os Sooners caíram para 16-5 em geral com uma marca de 4-4 no jogo da conferência.

Aqui está uma olhada mais de perto para os agitados na quinta -feira à noite:

Jogo chippy, dois jogadores expulsos

O incidente entre Scott e Smith ocorreu com 4:10 restantes no primeiro trimestre, quando Smith estava lutando contra Oklahoma Beatrice Culliton na pintura. As coisas foram colocadas em Chippy quando Culliton se virou e empurrou o braço de Smith. Smith a empurrou para o chão e Scott se apressou em defender seu companheiro de equipe. Felizmente, não se intensificou muito mais desde que os jogadores se separaram rapidamente.

Ambos os jogadores também terão que se sentar porque as autoridades consideraram sua briga como uma “luta”.

Esse não foi o único momento notável que envolveu os árbitros. Oklahoma terminou a noite com 27 faltas, incluindo uma saída inicial para Zya Vann, que cometeu uma falta. A LSU tem 26 com a camisa Wolfenbarger também em chamas.

O primeiro tempo viu uma falta intencional chamada Aalyh Del Rosario de Lsu depois que parecia que seu cotovelo atingiu a garganta de Oklahoma Raegan Raeganan enquanto tentava publicar. Além disso, a treinadora de Oklahoma, Jennie Baranczyk, foi espancada com uma falta técnica para fazer uma ligação no segundo trimestre.

Mulkey também conseguiu um técnico no segundo tempo depois que Flau’jae Johnson recebeu sua terceira culpa. As emoções estavam altas na quinta -feira, e houve até uma época em que Mulkey bateu em uma área de transferência Realizado pelo técnico assistente Seimone Augustus.

Fim dramático

Os Tigres tiveram uma vantagem de 24 pontos no terceiro trimestre, mas exatamente quando pareciam estar navegando para a linha de chegada, os Sooners recuaram. A LSU estava lutando com as perdas de bola, e Oklahoma reduziu o déficit para um único dígito no início do último trimestre.

A LSU continuou a deslizar e se tornou um jogo de um ponto com menos de dois minutos restantes. A equipe de Mulkey possuía a bola e duas tentativas consecutivas de chute foram perdidas, mas o rebote ofensivo salvou os Tigres.

Com 24 segundos no relógio, Mikaylah Williams fez um triplo que deu a sua equipe uma vantagem de 104-100. Del Rosario apareceu no defensivo com um bloco, o que levou a um rebote defensivo de Williams e depois uma bandeja de Johnson.

Desta vez, os Tigres conseguiram manter o pé no gás para terminar a noite no topo.

Williams, Johnson e Morrow são combinados por 83 pontos

Williams foi a faísca que os tigres precisavam no final do jogo e terminaram com 37 pontos, sete rebotes, cinco assistências e três assaltos. Após o jogo, Mulkey elogiou -a por sua vontade de fazer o que a equipe precisa vencer.

Enquanto isso, Williams disse que tinha certeza de cedo à noite.

“Eu sei que quando cheguei a um tiro cedo, o que será um ótimo jogo para mim”, disse Williams. “Muito grato pelos meus colegas de equipe por alimentar minha mão quente e me encontrar no final do jogo”.

Johnson fez 25 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Enquanto isso, Anesah Morrow obteve seu vinte e duplo da temporada com 21 pontos e 12 rebotes.

Os Tigres haviam lutado ofensivamente em seus jogos contra a Carolina do Sul e o Texas A&M, mas se recuperaram na quinta -feira, disparando 52,2% do campo.

Oklahoma também teve uma boa noite ofensiva e atirou em 54,7%. Payton Verhulst liderou o Sooners com 26 pontos, enquanto Beers contribuiu com 20 pontos e sete rebotes.

Mulkey atualiza o último nível de POA

Na quinta -feira, ele marcou o segundo jogo consecutivo que o veterano do guarda Poa se sentou. Mulkey disse após o jogo que Poa está sendo disciplinado por “quebrar uma regra da equipe”, mas não entrou em mais detalhes ou disse quando eu poderia voltar.

A POA apareceu em 18 jogos nesta temporada, oito como titular, enquanto média de 12 minutos por concurso.