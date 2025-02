Lucknow Super Giants IPL 2025 Cronograma completo: luminárias LSG, datas, horários, lugares

LSG IPL 2025 Cronograma: Lucknow Super Giants (LSG) será uma das equipes mais emocionantes que devem ser observadas na temporada indiana da Premier League 2025, fazendo a maior compra da história do IPL, que visa o torneio. No mega leilão, o IPL 2025 LSG jogou fora Rs 27 para o doloroso resgate indiano Rishabh Pant, que mais tarde foi nomeado capitão. Um forte conjunto de retenção, com a participação de Nicholas Pooran, Ravi Bishnoi, Mayank Yadav, Mohsin Khan e Ayush Badoni e outras grandes compras, como David Miller, fazem do LSG uma roupa poderosa.

Aqui está o cronograma do IPL 2025 Lucknow Super Giants:

DC vs LSG – 19:30 IST – 24 de março – ACA -VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam

SRH vs LSG – 19:30 IST – 27 de março – Rajiv Gandhi Intn’l Cricket Stadium, Hyderabad

LSG vs PBKS – 19:30 IST – 1 de abril – Estádio Ekana, Lucknow

LSG vs MI – 19:30 IST – 4 de abril – Estádio Ekana, Lucknow

KKR vs LSG – 15:30 IS – 6 de abril – Eden Garden, Calcutá

LSG vs GT – 15:30 IST – 12 de abril – Estádio Ekana, Lucknow

LSG vs CSK – 19:30 IST – 14 de abril – Estádio Ekana, Lucknow

RR vs LSG – 19:30 IST – 19 de abril – Sawai Mansingh Stadium, Lucknow

LSG vs DC – 19:30 IST – 22 de abril – Estádio Ekana, Lucknow

MI vs LSG – 15:30 IST – 27 de abril – Estádio Wankhede, Lucknow

PBKS vs LSG – 19:30 EST – 4 de maio – HPCA Stadium, Dharamshal

LSG vs RCB – 19:30 IST – 9 de maio – Estádio Ekana, Lucknow

GT vs LSG – 19:30 IST – 14 de maio – Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

LSG vs SRH – 19:30 IST – 18 de maio – Estádio Ekana, Lucknow