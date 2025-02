Ludvig Åberg afunda a versão mais curta da tacada icônica do Aberto dos EUA de Tiger Woods para ganhar o Genesis

SAN DIEGO – Ludvig Åberg tinha 8 anos quando Tiger Woods venceu o US Open 2008, que não era exatamente o público -alvo há 17 anos, mas o sueco viu vídeos antigos (granulados).

“Lembro -me de ver o torneio. No entanto, não me lembro vividamente. Eu me lembro dele – disse Åberg seguindo Sua vitória atrás do domingo Em Gênesis Invitacionais. “Obviamente, a tacada que fez no sábado 13 e a putt em 18 quando ele venceu. Mas sim, é bastante surreal. Conversamos sobre isso no último verde e perguntamos a ele (Woods) se essa era sua parada de turnê favorita. Ele é apenas um tipo surreal com ele sobre essas coisas.

O “putt on 18” era de particular interesse para Åberg. A famosa tacada de bosques em 72Dakota do Norte O buraco no US ’08 US Open para forçar um playoff contra Rocco Mediata foi a um local de buraco à direita. Era um local semelhante e uma putt semelhante, embora mais curta, que Åberg enfrentou domingo para vencer pela segunda vez no PGA Tour.

Os funcionários usaram a localização normal do Hole de Domingo para Open Farmers Insurance no número 18 para a 3ª rodada de Gênesis e optaram pelo local aberto de 2008 para a rodada final para homenagear Woods, que organiza a gênese convite.

Åberg rolou no pé de 7 pés para passarinho no final para um fechamento de 66, que incluiu passarinhos em quatro de seus últimos seis buracos, e uma vitória de um golpe para Maverick McNealy para vencer o evento Woods.

“Para vencer seu evento, significa tanto o nosso jogo que nossa turnê é realmente ótima, significa muito”, disse Åberg. “E ele é a cabra.”