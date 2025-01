Luis de la Fuente espande il contratto con la Spagna fino al 2028

Il capo allenatore della Spagna Luis de la Fuente rimarrà responsabile della squadra nazionale fino al 2028, annunciata la Federazione calcistica (RFEF) del paese.

Il precedente accordo de la Fuente avrebbe dovuto scadere dopo il campionato del mondo nel 2026.

Un contratto nuovo e migliorato vedrà una guida di 63 anni Rosso Attraverso il campionato europeo 2028, quando la Spagna tenta di difendere il titolo che hanno vinto l’anno scorso.

Il trattato di Luis de la Fuente come capo allenatore della Spagna fu esteso al 2028. Foto: Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images

“Lascia che non finisca mai”, ha detto l’emozionante de la Fuente lunedì.

“Mi sento a casa qui. .

“Penso che combatteremo per cose molto importanti. Diamo tutto in tutte le competizioni per raggiungere più titoli. Spero che ci sia più vittoria, United siamo più forti. Abbiamo cercato di avere un ruolo importante.

“Sento la stessa pressione di sempre. Voglio seguire gli stessi passaggi che mi hanno portato qui. Possiamo sempre migliorare, essere più competitivi ogni giorno.

L’ex capo Alaves ha sostituito Luis Enrique come allenatore nel dicembre 2022 dopo l’eliminazione della Spagna da 16 dal campionato del mondo.

In precedenza, ha addestrato la festa spagnola sotto i 21 anni e ha anche portato la squadra olimpica alla medaglia d’argento alle Olimpiadi del 2022 a Tokyo.

Editori birichini 2 correlati

Dopo che Luis Enrique seguì, De La Fuente diresse la squadra nazionale alle nazioni della League 2023.

Ha quindi tenuto le redini quando la Spagna ha vinto il suo quarto titolo di campionato europeo all’Euro 2024.

La Spagna è tornata in azione a marzo, quando i Paesi Bassi nei quarti di finale della Società delle Nazioni.