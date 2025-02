Luis Rubiales dice che la corte di aggressione sessuale che ha chiesto di baciare Jenni Hermoso

L’ex capo della Federazione calcistica spagnola Luis Rubiales ha detto martedì che ha chiesto al giocatore Jenni Hermoso se poteva baciarla prima di farlo dopo la vittoria della Coppa del Mondo nel 2023.

Rubiales e altri tre imputati sono accusati di aver tentato di rovesciare il bacio sui giocatori di Hermoso alla cerimonia finale della presentazione delle donne nel 2023, mentre l’ex presidente ha testimoniato davanti al giudice martedì.

Rubiales è anche accusato di aggressione sessuale, mentre altri imputati – ex allenatore della squadra nazionale femminile Jorge Vilda, ex direttore sportivo della federazione per la squadra nazionale maschile, Albert Luque e l’ex marketing direttore, Ruben Rivera Concedere i giocatori a supportare la versione del bacio di Rubiales.

“Sono assolutamente sicuro che mi abbia dato il permesso”, ha detto Rubiales alla corte di Madrid, dove è in tribunale. “In quel momento era qualcosa di completamente spontaneo.”

Alla domanda se normalmente baciava le persone sulle sue labbra, Rubiales disse che le opportunità e il fatto che Hermoso lo sapesse da molto tempo, lo garantiva. Ha detto che avrebbe fatto qualcosa di simile a un giocatore maschio o a una delle sue figlie.

“Non vincerai la Coppa del Mondo ogni giorno”, ha detto. “Quando vedo le mie figlie, non darò loro un beccino, ma darò loro una pietra alla vigilia di Capodanno.”

Hermoso dice di non essere d’accordo con il bacio mentre Rubiales nega i reati e dice che era consensuale.

Rubiales si è dimesso sotto pressione tre settimane dopo l’emersione dello scandalo e la FIFA è stata bandita per tre anni. Ha detto che era stato vittima della “caccia alla strega” dalle “false femministe”.

La scorsa settimana Hermoso ha testimoniato il primo giorno di procedimenti giudiziari e ha dichiarato di “sentirsi mancanza di rispetto” dopo aver vinto la Coppa del Mondo. Ha detto che il bacio “ha macchiato uno dei giorni più felici della mia vita”.

Il bacio in Spagna causò indignazione per la prevalenza del sessismo dentro e fuori gli sport.

I pubblici ministeri, l’Hermoso e l’associazione spagnola vogliono che Rubiales imprigionò per due anni e mezzo, penalizzavano euro di 50.000 ($ 51.800) per danni e vietato lavorare come impiegato sportivo. Vogliono che gli altri tre imputati vengano condannati a un anno e mezzo di prigione.

