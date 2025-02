Luis Rubiales toma a posição tão aguardada no processo de beijo

O ex -chefe da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, fornece sua versão muito esperada dos eventos na terça -feira durante o julgamento por causa do beijo forçado em Jenni Hermoso, que causou indignação global. O caso sequestra o país desde que abriu em 3 de fevereiro e transformou Hermoso em um ícone da luta contra a cultura machista e o sexismo no esporte. Rubiales foi forçado a renunciar em desgraça em 2023, depois de beijar Hermos na boca da Espanha durante a Copa do Mundo Feminino deste ano na Austrália.

Os promotores procuram dois anos e meio de prisão para Ruby, um ano por uma agressão sexual a um beijo forçado e 18 meses por supostamente forçar Hermos, 34 anos a desconsiderar esse incidente.

47 -Year -old Rubiales chamou um beijo de “um bico entre os amigos celebrados” e negou qualquer coerção.

Até agora, ele participou do interrogatório sem intervir, pois muitas testemunhas testemunharam em um tribunal nacional perto de Madrid.

Hermoso disse ao dia de abertura do julgamento que sentiu “desrespeito” após um beijo discreto, que “não deve acontecer em nenhum ambiente social ou trabalho”.

Seus colegas de equipe descreveram como ela chorou e se sentiu “sobrecarregada” após o incidente, enquanto seu irmão Rafael Hermoso disse que estava sob pressão para desconsiderar o incidente para salvar Rubiales.

O ex -gerente da equipe feminina, Jorge Vild e dois ex -funcionários da Federação, Ruben Rivera e Albert Luque, também devem assumir uma posição na terça -feira.

Eles são acusados ​​de tentar cansar Hermos, e os promotores estavam procurando 18 meses contra eles.

Cair da graça

Rubiales minimizou a importância de um beijo em Hermos e se opôs a pedir demissão na reunião da Federação de Emergência em agosto de 2023, liderando contra o “falso feminismo”.

Ele desistiu de setembro deste ano depois que a FIFA o suspendeu e os promotores espanhóis abriram uma investigação sobre a suposta agressão sexual.

Rubiales aceitou controvérsia durante seu turbulento reinado de cinco anos à frente da Federação de Futebol.

Ele estendeu a super copa espanhola a um formato de quatro pessoas e assinou um contrato lucrativo para transferir a concorrência para a Arábia Saudita, zangado por tradicionalistas e ativistas de direitos humanos.

Em 2022, a mídia espanhola publicou um vazamento de registros de áudio a partir de 2019, que sugeriu que a empresa chamada Kosmos pertencente ao ex -defensor de Barcelona, ​​Gerard Pique, ganhou milhões de euros em comissões sobre o acordo pela transferência de um super Copa para a Arábia Saudita.

Você esfregou essas acusações como “mentiras”, mas os promotores estão investigando.

