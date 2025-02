Luka Doncic è elogiato per il suo gentile gesto a Los Angeles

Un nuovo capitolo nella storia di Los Angeles Laker si svolge mentre Luka Doncic fa sentire la sua presenza in città attraverso uno straordinario atto di servizio alla comunità.

La cinque volte NBA All-Star, recentemente acquisita in un commercio di successo, sta già lasciando il segno a Los Angeles prima di salire sul campo.

“La Fondazione di Luka Doncic dona $ 500k per aiutare con gli sforzi di recupero a causa di LA Wildfires”, ha scritto Yahoos Sports a X.

La Fondazione di Luka Doncic dona $ 500k per aiutare con gli sforzi di recupero a causa di La Wildfires

La distruzione ha lasciato un’influenza in profondità sulla società, dove diverse famiglie perdono la casa, i bambini sfollati dalle loro scuole e lo spazio sociale ridotti a cenere.

“È stato così triste vedere e saperne di più sul danno dall’incendio da quando sono atterrato a Los Angeles”, ha detto Doncic in una nota. “Non riesco a crederci e mi sento per tutti i bambini che hanno perso la casa, le scuole e i luoghi in cui giocavano con i loro amici.”