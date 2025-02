Luka Doncic invia il suo primo messaggio ai fan di Lakers

Luka Doncic è atterrato a Los Angeles.

Dopo un commercio scioccante che ha ancora l’intero discorso mondiale dello sport, Doncic è partito da Dallas alla costa occidentale domenica sera.

Lunedì mattina, Lakers ha pubblicato un video online che mostra Doncic che ha inviato un messaggio alla sua nuova base di fan.

“Cosa succede, i fan di Laker? Sono a Los Angeles, entusiasta di conoscerti ”, ha detto Doncic tramite il Bleacher Report.

Il primo messaggio di Luke a La -fans 👀💜 (Via @Lakers? pic.twitter.com/p1vaopqxj5 – Rapporto Bleacher (@BLeacherReport) 3 febbraio 2025

E proprio come se fosse una nuova era per i Lakers.

Doncic porta una ricchezza di talenti e un sacco di potenziale per la squadra.

Quest’anno è in media 28,1 punti, 8,3 rimbalzi e 7,8 assist all’anno. Battaglia e spara un forte 46,4 per cento dal campo e il 35,4 per cento dalla linea a tre punti.

Prima di questo commercio, i fan non erano sicuri di cosa fosse il prossimo per i Lakers dopo la pensione di LeBron James.

Quale stella sarebbe venuta per salvare il franchise e guidarlo nella prossima generazione?

Ora c’è una risposta chiara e tutti sono felici di vedere Doncic iniziare.

Certo, ci vorrà del tempo prima che sia pronto a giocare.

Si sta ancora riprendendo da un infortunio al polpaccio e deve rivedere la fisica dei Lakers, ma dovrebbe presto adattarsi a viola e oro.

Solo una settimana fa, nessun fan di Lakers avrebbe potuto immaginare Doncic a Los Angeles e Anthony Davis a Dallas.

Questo commercio è un grande promemoria che l’NBA si sta muovendo velocemente e questo periodo dell’anno può essere riempito con operazioni esplosive e storiche.

Doncic è ora a Los Angeles e pronto per iniziare la prossima fase della sua carriera.

Dopo un weekend selvaggio, tutto sembra molto diverso per Lakers e i fan non potrebbe essere più felice.

