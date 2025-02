Luka Doncic Lakers estreia: La Cruises to Victory, mas LeBron James e Jaxson Hayes foram os verdadeiros vencedores

Ao chegar à noite de segunda -feira, Luka Doncic era membro do Los Angeles Lakers por nove dias, mas esse trecho quase não se sentia real desde que a nova estrela do que foi marginalizada por uma lesão no bezerro. Mesmo após uma conferência de imprensa, um suéter revelador e, vendo Anthony Davis se adaptando aos Mavericks, ainda parecia quase um sonho coletivo da febre que estávamos compartilhando.

Não há como os Mavericks realmente enviaram Luka Doncic aos Lakers, certo?

Bem, se eu tivesse alguma dúvida persistente sobre se isso foi, de fato, real, eles foram apagados na segunda -feira. Agora curado e estabelecido em seu novo lar, Doncic adaptou -se ao roxo e ouro e, embora as estatísticas não tenham sido impressionantes, ele e sua nova equipe conseguiram fazer um ótimo show. O Lakers conquistou uma vitória de 132 a 113 sobre o Jazz de Utah na loteria, e Doncic registrou 14 pontos, quatro assistências e cinco rebotes nos 23 minutos de esforço. Foi o que podemos assumir que será o primeiro de muitas, muitas vitórias para Doncic como Laker.

Foi apenas um único jogo, mas Doncic e os Lakers nos deram o nosso primeiro olhar para como será o resto da temporada. Aqui estão as conclusões imediatas da estréia de Doncic e o que isso significa para sua nova equipe.

LeBron James está amando a vida neste momento

Toda vez que duas estrelas altas são associadas, os céticos tendem a argumentar que “há apenas uma bola”. Doncic e James são dois dos melhores criadores de tiro individual em NBA História, e ambos são usados ​​para monopolizar seus crimes. Isso sugere que sua associação pelo menos tinha o potencial de ser subopim e talvez diminuir completamente os dois. Ambos não podem dirigir ao mesmo tempo, e Austin Reaves, apenas de 45 pontos de sua carreira contra o Indiana Pacers no sábado, provavelmente também precisa da bola, certo?

Sim, acontece que colocar dois dos jogadores mais inteligentes que o esporte viu na quadra juntos ao mesmo tempo pode gerar resultados bastante positivos. James e Doncic jogaram aproximadamente 19 minutos juntos. O Lakers venceu esses minutos por 17 pontos. Os dois ainda não interagem significativamente em ofensivos, mas é provável que chegue ao longo do tempo. James foi uma tela organizada e muito bem -sucedida para a ex -companheiro de equipe de Doncic, Kyrie Irving, durante seu tempo junto com o Cleveland Cavaliers. Finalmente, os dois certamente parecem desenvolver um jogo de dois homens.

Segunda -feira foi muito mais sobre se beneficiar da presença do outro na quadra. James e Doncic interpretaram os maiores defensores de jazz da caça, especialmente Walker Kessler, no perímetro para que eles pudessem atacá -los um por um. Mudar quase nunca é uma estratégia ideal contra os gerentes estelares de bola, mas o Lakers forçou a mão de Utah com algumas de suas decisões de alinhamento (mais sobre as que mais tarde). James e Doncic estão acostumados a enfrentar as defesas que estão completamente nelas, individualmente. Agora, eles podem jogar defesas cuja atenção é dividida.

James, em particular, parecia ansioso e renovado naquela testa. Ele passou a maior parte de seu mandato do Lakers implorando à equipe para encontrar o parceiro certo que lida com a bola. Foi isso que os levou pela toca de Russell Westbrook. Agora que eles finalmente fizeram isso com Doncic, James parecia tão ardente e cometeu defensivo como ele fez ao longo da temporada. Agora que a ofensiva de Laker em cada posse não precisa executar, você pode dedicar mais energia a outras facetas do seu jogo. Os Lakers se beneficiarão muito.

O ajuste foi inicialmente desajeitado quando James foi associado pela primeira vez a uma estrela no Maiden Caliber Ball: Dwyane Wade em 2010. Mas James é um jogador diferente hoje do que então. Era apenas um atirador de 32,9% de 3 pontos quando chegou a Miami, por exemplo. Nas duas últimas temporadas, está acima de 40% dos profundos. Suas experiências com Wade e Irving ensinaram a ele todos os pequenos truques para brincar com a bola, uma técnica ideal de projeção e corte e direção maligna. Agora você pode aplicar todo esse conhecimento com Doncic ao seu lado. Certamente, há outras perguntas aqui, mas o ajuste entre as duas figuras principais aqui não deve ser realmente um tópico de debate. Eles serão ótimos juntos.

O astuto vencedor da troca foi Jaxson Hayes

A primeira jogada deste jogo? Um lobo de James a Hayes. A segunda jogada deste jogo? Um lobo doncic para Hayes. A terceira jogada deste jogo? Uma tentativa de Lob de Doncic a Hayes. A primeira jogada do segundo tempo? Um lobo doncic para Hayes. A terceira jogada do segundo tempo? Você adivinhou, um lobo de James a Hayes. Você está enviando uma tendência aqui?

Doncic é o melhor alfinete de lóbulos em NBA história. James não está longe. Hayes tem muitas falhas como um NBA jogador. Não se recupere bem o suficiente para sua posição. Sua defesa é inconsistente. Ele nunca desenvolveu um jogo ofensivo diversificado. Mas a única coisa que se sai muito bem com sua estrutura ultra atlética de sete pés e até a seção de asa mais longa é a captura passa no ar e os atinge para obter pontos fáceis. Isso é parte do motivo pelo qual você sempre quis brincar com Doncic.

“Quando eu estava em Dallas e estava em Nova Orleans nos meus primeiros anos, eles continuaram tentando negociar por mim”, disse Hayes Dave McMenamin de ESPN. “Nova Orleans nunca permitiu. Ele disse: ‘Você se lembra quando não poderíamos trocar por você?’ Pensei: ‘Você se lembra do que eu disse depois de todos os jogos que joguei contra você?’ Após cada jogo, eu diria: “Se você precisar de um ótimo, eu adoraria brincar com você”.

Bem, agora Hayes se tornou realidade, e o Papai Noel ou o gênio ou quem fez isso aconteceu por ele decidiu lançar um segundo alfinete lendário apenas por diversão. Este acordo agora representa uma oportunidade de ouro para Hayes. Atualmente, ele está jogando em um acordo de salário mínimo. Há pouco tempo, Anthony Davis estava em campanha publicamente para o Lakers trocar por outro grande homem, essencialmente dizendo ao mundo que ele não acreditava que você era capaz de jogar ao seu lado.

Agora, Hayes, pouco antes de retornar à agência gratuita, é o centro de partida de uma equipe com dois jogos lendários que o estabelecem. Estamos prestes a ver a melhor versão absoluta dele durante os meses seguintes. Esta é sua oportunidade de garantir que não seja apenas um Laker durante esses meses, mas durante os próximos anos.

Os Lakers vão ser um pequeno time de bola

Quando Hayes estiver no chão, os Lakers serão grandes. Não se trata apenas de Hayes, é todo o alinhamento. A manchete mais curta de Laker na segunda-feira foi de 6 a 5 Austin Reaves. Doncic é um tamanho ascendente e Rui Hachimura e James são de tamanho de energia. Haverá oponentes que realmente brigam com a altura e o comprimento dos Lakers poderá colocar no chão.

Mas quando você tem o chão? Os Lakers estão fortemente inclinados na bola pequena, ou pelo menos a bola sem um centro. Ele levou apenas três minutos para remover Hayes e inserir Dorian Finney-Smith. Hachimura era o centro nominal da época, e também haverá unidades de James no centro. Os Lakers podem mergulhar no mercado de compras, e os grandes homens Trey Jemison e Christian Koloko estão aqui, mas por enquanto, JJ Redick parece comprometido em ficar com seus melhores jogadores, em vez de forçar um grande homem no chão.

As opções exatas de alinhamento ainda não podem ser vistas. A decisão de usar Hayes e Jarred Vanderbilt juntos, por exemplo, parece um pouco estranho, já que eles são os dois não -tigres na rotação central do Laker. Mas há uma lógica clara aqui. Antes da temporada, disse Redick, mesmo que seja apenas brincando, que ele queria que o Lakers fosse 50 3 3 por jogo. Obviamente, isso não aconteceu. Somente pepitas, raptores e cortinas levam menos. Mas eles levaram 42 deles contra o Jazz na segunda -feira, empatados em um quarto de temporada.

Os Lakers não podem fingir que são uma equipe que não mais. Eles não têm mais a equipe para ganhar jogos jogando exclusivamente na pintura. Mas com três criadores de tiro alto, eles quase sempre podem gerar ofensivos. Eles podem usar os minutos sem o centro para obter Vanderbilt e outros jogadores de perímetro da mentalidade defensiva no chão e depois tentar aproveitar ao máximo o que podem fazer ofensivamente, especialmente como atletas e cortadores. E, mais do que tudo, eles podem finalmente começar a tirar os tiros que Redick quer dar.

Este pode não ser o plano de longo prazo, mas o prazo de troca passou e os Lakers têm os jogadores que têm. É isso que faz sentido com sua lista hoje e, se foi uma indicação na segunda -feira, eles estão preparados para aproveitar ao máximo.