Luka Dončić lascia addio a Dallas: “Volevo così tanto portarti il ​​campionato”

Luka Doncic Domenica ha rilasciato un addio emotivo a Dallas, lo stesso giorno, un negozio che lo ha mandato da Mavericks a Los Angeles Lakers cambiando il giocatore All-NBA Anthony Davis.

Dončić disse alla città per lettera che “voleva così tanto portarti un campionato” e che pensava che stesse trascorrendo la sua carriera a Dallas.

“Per un bambino piccolo dalla Slovenia che è venuto per la prima volta negli Stati Uniti, hai fatto sentire il Nord Texas come se fossi a casa”, ha scritto Dončić. “In momenti buoni e cattive lesioni alla finale della NBA, il supporto non è mai cambiato. Grazie non solo per aver condiviso la mia gioia nei momenti migliori, ma anche per il sollevamento quando ne avevo più bisogno.”

Dončić era molto popolare a Dallas – e ovunque. La sua maglia da 77 Mavericks è arrivata ottava tra i bestseller tramite nbastore.com nella prima metà della stagione. Domenica sera, alcuni articoli di Dončić sono rimasti in vendita nel sito dello shopping MAVS.

È probabile che le vendite della sua maglia si alzano rapidamente poiché i Lakers ne rendono disponibili nuovi.

“Grato per questa straordinaria opportunità”, ha scritto Dončić in un altro messaggio di social media, collegandolo ai conti Lakers che lo hanno dato il benvenuto a Los Angeles. “Il basket significa tutto per me, e non importa dove gioco, lo faccio con la stessa gioia, passione e goal – per vincere il campionato.”

Dončić aveva costruito profondi legami con Dallas dal pavimento, anche attraverso molte organizzazioni benefiche. Aveva dato grandi somme di denaro alle varie unità del Texas settentrionale e aveva organizzato il suo rappresentante di Brand-His Jordan di un marchio che viene dato ai lavoratori in prima linea nei primi giorni della pandemia di Covid-19.

L’apprezzamento è stato reciproco. Quando Dončić portò alla banchina slovena alle Olimpiadi di Tokyo tenutasi nel 2021, i commissari della contea di Dallas dichiararono il 6 di quell’anno su “Luka Dončić” per onorare e con il suo successo e la sua corte.

In soli 422 partite, si classifica al sesto posto nella lista dei punteggi di tutti i tempi di Dallas, che è solo dietro Dirk Nowitzki nella storia di Mavs, è terzo nella posizione di aiuto nella lista dei club e quinta.

“Per tutte le organizzazioni che ho lavorato con l’intera comunità di Dallas, grazie per avermi permesso di partecipare al tuo importante lavoro e unirmi a te per portare luce a coloro che ne hanno bisogno”, ha scritto Dončić. “Quando inizio la parte successiva del mio viaggio di basket, lascio una città che si sente sempre a casa a casa. Dallas è un posto speciale e i fan di Mavs sono fan speciali.”

