Luka Doncic luta para encontrar o ritmo inicial com os Lakers enquanto se adapta para brincar com LeBron James

Depois que a troca ouviu em todo o mundo, Luka Doncic lutou para encontrar seu ritmo em seus dois primeiros jogos com o Lakers, que caiu no humilde Utah Jazz 131-119 na quarta-feira.

Doncic, cuja estréia com o Lakers coincidiu com o retorno de uma tensão da panturrilha, terminou com 16 pontos em 13 chutes. Quatro de seus cinco lances livres foram perdidos, comprometidos com cinco derrotas de bola e 11 de seus primeiros 15 triplos com o Lakers foram perdidos.

Em dois jogos com o, tanto contra o Jazz, Doncic compilou 30 pontos, nove rebotes e oito assistências. Eu costumava fazer isso regularmente em um jogo para os Mavericks.

Isso não significa que não tenha sido chocante, pelo menos em termos de oferecer pequenos vislumbres do que virá metade de uma estrela de tandem com LeBron James. Ele lançará muitos passes de LOB, o que ele já fez, para Jaxson Hayes, e ele e James finalmente interagem mais como projetores e criadores um para o outro.

Luka Doncic Lakers estreia: La Cruises to Victory, mas LeBron James e Jaxson Hayes foram os verdadeiros vencedores Sam Quinn

Mas até agora, Doncic e James operavam principalmente independentes um do outro, que tem seu próprio valor de longo prazo, pois remove uma ótima carga de jogos dos ombros de James. Tudo isso vai ficar bem. É notável que até agora, os retornos de Doncic tenham sido bastante blá.

Doncic, que fica em um minuto de restrição após a lesão na panturrilha, jogou apenas 23 minutos na quarta -feira, e o Lakers perdeu esses minutos por 19 pontos. Você não verá isso com frequência e não espera que essas lutas continuem para Doncic, embora deva ser levado em consideração que não tenha sido uma temporada de tiro particularmente forte para ele em geral.

Apesar dos fracos números de pontuação em dinheiro, Doncic já deu aos fãs do Lakers uma idéia de sua incrível habilidade como alfinete. Verifique este prato de brilho para Rui Hachimura para uma esquina 3:

Isso não foi nada comparado a este dez centavos atrás das costas, com Austin Reaves para um 3:

A palavra “louco” se joga muito casualmente em NBA discurso; A maioria dos movimentos descritos como tal é realmente relativamente rotineira, especialmente para um jogador da NBA. Mas este foi um passe verdadeiramente louco. Doncic foi basicamente até a beira e cercado por defensores de Utah e jogou essa coisa em uma linha no bolso de tiro. Ele não poderia ter se aproximado e entregue com mais precisão. Coisas selvagens.

No entanto, Doncic terá que jogar melhor do que até agora, se os Lakers, agora 32-20, farão barulho nos playoffs, especialmente porque eles terão que superar as equipes porque, coletivamente, não podem defender o perímetro para salvar seus vidas. Doncic terá que descobrir como operar sem controle total sobre o crime enquanto compartilhava o tribunal com James.

Esses dois ficarão bem. Eles são muito talentosos e inteligentes para não começar a colocar grandes números combinados. Mas é um ajuste e, até agora, Doncic deixou a porta devagar quando os Lakers estão indo para a ruptura das estrelas.