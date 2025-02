Luka Doncic rivela i suoi pensieri sul suonare per JJ Redick

Los Angeles Lakers ha formalmente presentato Luka Doncic martedì mattina e ha iniziato un capitolo completamente nuovo per la squadra e la superstar di 25 anni.

Mentre parlava con la stampa, a Doncic è stato chiesto di giocare con il suo ex compagno di squadra, il capo allenatore JJ Redick.

In genere Doncic, ha fatto uno scherzo per la prima volta e ha detto che Redick “non poteva muoversi” durante il suo breve periodo con i Maverick di Dalla.

Ma poi Doncic ha aggiunto che hanno una buona relazione e rispetta Redick.

Ha aggiunto che è apparso nel podcast di Redick diverse volte, cosa che non avrebbe fatto per un uomo che non amava.

“Prima di tutto, non poteva muoversi affatto.” 🤷‍♂ Luka è felice di giocare per l’ex compagno di squadra JJ Redick! pic.twitter.com/fuyamjqqr1 – NBA (@NBA) 4 febbraio 2025

Alcune persone dimenticano che le carte Redick hanno giocato per Mavericks alla fine della sua carriera.

Ha trascorso solo 13 partite con Dallas, ed è stata la sua ultima fermata nell’NBA prima di ritirarsi dopo il 2020-21.

Durante questo periodo si avvicinò a Doncic e costruì un rapporto di lavoro.

Aiuterà ora che Doncic sarà sotto la guida di Redick.

Doncic ammira Redick e seguirà i suoi piani, il che è molto importante perché i Lakers vogliono colpire il terreno correndo il prima possibile.

Ci sono molti ostacoli di fronte a loro, ma Lakers faranno un tuffo nella seconda metà della stagione e sfruttano al meglio il tempo di Doncic con LeBron James.

Alcuni fan ritengono che questa affermazione di Doncic dimostra che i Lakers erano intelligenti ad assumere Redick in estate.

Capisce cosa vuol dire essere un giocatore e ha lavorato con alcune delle stelle di cui ora è responsabile.

Ha una prospettiva speciale che lo aiuta a ottenere la fiducia e la lealtà dei suoi giocatori, incluso Doncic.

