L’ultima free agency di Roki Sasaki: squadra da battere, gare MLB

Buona settimana di Roki Sasaki!

Dopo aver annunciato la sua intenzione di venire in MLB all’inizio della offseason 2024-25, il 23enne free agent giapponese è diventato subito il lanciatore più ricercato disponibile quest’inverno grazie ad una combinazione di talento ed età e ai parametri di il suo contratto.

Con il periodo di firma dei free agent internazionali per il 2025 che inizia il 15 gennaio e il mandato di Sasaki che termina il 23 gennaio, potremmo scoprire dove è diretto Sasaki già mercoledì.

Poiché Sasaki ha scelto di arrivare nelle major prima del suo 25esimo compleanno, è limitato a un contratto nella lega minore con un bonus alla firma proveniente dal bonus pool internazionale della squadra (limitato a poco più di 7,5 milioni di dollari). Ciò rende l’asso nascente una rara stella free agent che qualsiasi squadra può permettersi di ingaggiare.

Mentre aspettiamo che venga chiarita la destinazione di Sasaki, abbiamo chiesto ai nostri esperti della MLB cosa lo rende così bravo, quali lanciatori della Major League ci ricorda e quali squadre hanno maggiori probabilità di ingaggiarlo.

Cosa rende Sasaki un agente libero così desiderabile?

Bradford Doolittle: È giovane, esperto e ha strumenti misurabili che possono renderlo il miglior giocatore di baseball in questo momento. Ma non è una prospettiva “forse ‘X’ se raggiunge il suo massimo”, ma uno che ha già avuto successi ad alto livello in campionato e può scivolare nella rotazione della big league. Per ora, la soglia limitata del carico di lavoro è l’unica cosa che frena davvero la proiezione di Sasaki per il 2025. Con la sua raccolta completa di stagioni di controllo della squadra intatta, non c’è rischio che firmi. E per quanto sia bravo adesso, ha spazio per crescere in termini di arsenale e come si riempie fisicamente. Semplicemente non si ottiene una combinazione di fattori del genere, non ultimo il fatto che Sasaki era così ansioso di fare il salto da essere disposto a rendere il massimo guadagno un fattore secondario.

Buster Olney: Come abbiamo visto con Yoshinobu Yamamoto e Juan Soto, come abbiamo visto con Alex Rodriguez, l’eccellenza in giovane età è tutto. Si prevede che Sasaki sarà un talento di alto livello a soli 23 anni, e la squadra che lo acquisirà avrà anni di controllo e gli pagherà relativi centesimi.

Kiley McDaniel: Quando l’agente mi ha descritto l’imminente potenziale accordo a nove cifre del suo cliente quest’inverno, ha sottolineato il motivo per cui è fiducioso che accadrà, anche se ha un anno di ritardo, dicendo: “l’età è un trucco”. I roster stanno diventando più giovani, quindi le squadre hanno più soldi da spendere, ma non vogliono offrire accordi a lungo termine ai giocatori più anziani, quindi (generalmente) cercano accordi o scambi di free agent a breve termine per giocatori per un anno o due. controlli. Detto questo, i contratti a lungo termine sono generalmente accettabili per un gran numero di squadre solo se riescono a conquistare una giovane stella eccezionale che è ancora nel suo periodo migliore. (come i Red Sox che inseguono Yoshinobu Yamamoto e Juan Soto, estendendo Rafael Devers ma senza offrire enormi somme di denaro ai giocatori più anziani). Sasaki avrebbe potuto essere sotto il controllo della squadra durante tutto il suo autentico asso, a un prezzo che qualsiasi squadra poteva permettersi: un vero unicorno di opportunità per tutte e 30 le squadre.

David Schoenfield: Entrando in stagione all’età di 23 anni, non è esagerato dire che ha il potenziale per essere il miglior titolare nel baseball. In quattro anni in Giappone, ha avuto un’ERA di 2,02, con una media di 11,4 strikeout su nove. Ha raggiunto 102 mph ed è alto 6 piedi e atletico. Si potrebbe sostenere che, sulla scala Stephen Strasburg/Paul Skenes, è proprio lì come lanciatore, tranne che è già dominato come professionista.

Quale lanciatore attuale o ex della MLB ti ricorda sul monte?

Schoenfield: Con la sua potente combinazione fastball/splitter, penso a due ex grandi della MLB: Roger Clemens e Curt Schilling. Ci sono sicuramente alcune somiglianze anche con Shohei Ohtani, anche se Ohtani ha lentamente ridotto l’uso del distributore e non lo ha usato molto nel 2022-23, andando più spesso alla sua spazzatrice. In Giappone nel 2024, Sasaki ha indotto un soffio del 57% sul suo splitter, che si sarebbe classificato secondo in MLB dietro il mitigatore dei Reds (ora Yankees) Fernando Cruz.

Doolittle: Non so che ci sia un ragazzo. Lo splitter mi ricorda un po’ quello lanciato da Logan Gilbert, uno con una velocità di rotazione così bassa che è un po’ strano guardarlo al rallentatore. Le cose leggere, pesanti e dure che offre mi ricordano un po’ Kevin Brown, solo con una palla veloce diversa. La cosa più eccitante di Sasaki è che è difficile chiamarlo un altro così e così. È una cosa a sé stante, e la novità è una cosa grandiosa e fin troppo rara nello sport di questi tempi.

McDaniel: Non esiste una composizione perfetta e Sasaki sta ancora cambiando come lanciatore, quindi metterò in evidenza alcuni giocatori con qualità simili. Hunter Greene aveva una combinazione simile di velocità del braccio e pubblicità alla stessa età, insieme ad alcune domande sulla forma della sua palla veloce e sulla qualità della palla spezzata. Ovviamente, l’eccellente splitter Sasaki ha un certo numero di bussole con gli ex lanciatori della NPB, ma solo una manciata di giocatori nati negli Stati Uniti come Clemens e Schilling. Il pacchetto complessivo (power fastball, slider e separatori del passo fuori velocità) è simile a quello di Paul Skenes, anche se il comando di Sasaki e il quarto e quinto tiro sono aree che dovrà affrontare per avere la possibilità di eguagliare davvero Skenes. Debutto nella MLB.

Buster Olney: Mi ricorda Yu Darvish con la sua corporatura e le sue ampie prestazioni atletiche. Sembra che avrà la capacità di apportare le modifiche necessarie. Darvish è noto per essere in grado di imitare i lanci degli altri lanciatori e seguire i movimenti di Sasaki, non sarei sorpreso se avesse lo stesso dono.

Ci sono dubbi su come il suo gioco si tradurrà dal Giappone alla MLB?

McDaniel: La forma e la velocità della palla veloce di Sasaki sono diminuite la scorsa stagione, anche la sua velocità di scorrimento è diminuita ancora di più, probabilmente avrà bisogno di aggiungere un quarto e forse un quinto tiro e la sua esecuzione all’interno della zona di strike potrebbe essere leggermente migliore. Sono tutti abbastanza semplici da poter essere affrontati nella prima metà del 2025 se Sasaki sceglierà un club forte per lo sviluppo del lancio, come credo che farà. Alcune configurazioni meccaniche e segnali mentali potrebbero svolgere gran parte del lavoro pesante perché tutte queste cose possono essere correlate. Mi aspetterei di vedere scorci del potenziale di Sasaki nel 2025 mentre aspettiamo fino al 2026 per la prima serie dominante di cinque o sei partenze.

Olney: Abbiamo davvero bisogno che il nostro collega Eduardo Perez venga qui perché ci direbbe se Sasaki ha qualche notizia clamorosa come il flipping. Questo è ciò che Yamamoto ha vissuto nei suoi primi mesi con i Dodgers. Ma Sasaki potrebbe avere delle cose così eccellenti che non ha importanza. Il suo splitter sembra così buono che non verrà colpito nemmeno quando il battitore sa che sta arrivando.

Doolittle: Beh, una palla diversa significa che non sappiamo esattamente come cambieranno le misure sui suoi campi, ma non è questo il problema principale. Stava benissimo al World Baseball Classic, che offre una bella anteprima di questo aggiustamento. È davvero resistenza. Non ha mai lanciato molti inning, il suo tiro migliore è uno splitter e la scorsa stagione ha avuto un calo di velocità. Queste cose sarebbero molto più preoccupanti se gli fosse stato dato un contratto simile a quello di Yamamoto, ma non è così. Ho visto il suo splitter effettuare 80 gradi, e quando lo combini con una palla veloce a tre cifre che si muove e un record più comando, la salute è l’unica cosa di cui ti devi preoccupare.

Schoenfield: Come qualsiasi antipasto: salute e resistenza. Nel 2022, ha raggiunto il picco in 20 partenze e 129 inning in Giappone. La sua velocità di palla veloce è diminuita leggermente nel 2024 poiché ha perso tempo con uno strappo obliquo e affaticamento alla spalla. Dovrà anche adattarsi ad affrontare più attaccanti potenti di quelli che ha affrontato in Giappone.

I Dodgers sono la squadra da battere mentre la sua decisione si avvicina?

Doolittle: Lo sono sempre.

McDaniel: Sono il punto di approdo più probabile e sono visti come tali da un po’ di tempo, ma non sottovalutiamo quanto poco sappiamo veramente del processo di eliminazione di Sasaki e della selezione finale del club. Abbiamo alcune piste e potenziali piste, ma in realtà non ne sappiamo molto al momento.

Olney: Certo, perché apparentemente ottengono tutti i giocatori che vogliono con un pozzo senza fondo di denaro. I Dodgers saranno la squadra da battere per anni dentro e fuori dal campo.

Schoenfield: dirò di no La mia scommessa è che Sasaki voglia tracciare la propria strada e firmare con una squadra che non abbia già Ohtani e Yoshinobu Yamamoto.

Quali altre squadre pensi abbiano maggiori possibilità di prenderlo?

McDaniel: I Padres, guidati dal loro ultra-aggressivo GM AJ Preller, sono visti come il secondo punto di approdo più probabile dietro i Dodgers, e San Diego ha chiaramente bisogno di più di Sasaki: cambierebbe la prospettiva dell’intero franchise. Oltre a ciò, pensiamo soprattutto che le squadre che sappiamo che ha affrontato abbiano buoni ambienti in cui Sasaki possa svilupparsi e competere in giochi significativi: i Giants, i Mariners, i Mets, gli Yankees, i Cubs e i Rangers sembrano essere in arrivo. il massimo, ma non posso nemmeno dire che sia un elenco completo di squadre a cui guardiamo da molto tempo.

Doolittle: Per me, i Mets si distinguono. Sasaki e le sue rappresentazioni erano piuttosto opache in termini di offerta di scorci sul suo pensiero, il che ha portato a molte letture tra le righe. È così raro che un giocatore di questo calibro sia in grado di scegliere la squadra che vuole, visto che i soldi fanno a malapena parte dell’equazione. Quindi chi lo sa? I Mets offrono un buon ambiente per il lancio, una forte possibilità di contese prolungate e un programma di sviluppo del lancio alle prime armi evidenziato dal laboratorio di lancio che hanno costruito a Port Saint Lucie. Perché essere il prossimo Dodger?

Olney: È abbastanza evidente che Sasaki non ha paura di ignorare la saggezza convenzionale, proprio come lo era Ohtani quando è arrivato, spendendo molte, molte decine di milioni di dollari cercando di arrivare subito ai big invece di aspettare. Con questo in mente, penso che i Padres saranno l’alternativa più interessante ai Dodgers, grazie al clima, alla presenza di Darvish e alla capacità di giocare contro i migliori della stessa divisione.

Schoenfield: Se Sasaki è interessato principalmente alla propria crescita come lanciatore, quale posto migliore di Seattle? A differenza dei Dodgers, i Mariners mantennero in salute i loro giovani titolari. Giocano anche in un grande parco di lanciatori, giocano sulla costa occidentale, e non è che Seattle non abbia la possibilità di vincere. Ma non abbiamo sentito molto parlare dei Mariners.