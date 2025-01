Lunedì i Jets hanno ingaggiato 10 giocatori

La stagione dei New York Jets non è andata come speravano.

Non sono nemmeno arrivati ​​ai playoff e l’organizzazione ha più domande che risposte in questo momento.

Tuttavia non possono riposare sugli allori.

Ecco perché hanno tenuto in giro dieci giocatori nel loro primo trasferimento fuori stagione.

Li hanno firmati per riserve/contratti futuri.

Il guardalinee offensivo Zack Bailey, il running back Zach Evans, il placcaggio offensivo Obinna Eze, il tight end Zack Kuntz, la guardia offensiva Kohl Levao, il quarterback Adrian Martinez, il linebacker Jackson Sirmon, il wide receiver Brandon Smith, il difensore Tre Swilling e il wide receiver Easop Winston saranno . annesso all’organizzazione.

Abbiamo firmato 10 giocatori con contratti di riserva/futuri. — New York Jets (@nyjets) 6 gennaio 2025

La maggior parte di loro ha trascorso del tempo con la squadra di allenamento in questa stagione.

Questo tipo di contratti vengono concessi ai giocatori che non sono attualmente nel roster di 53 giocatori, impedendo loro di firmare accordi con un’altra squadra.

Insomma, i Jets sembrano credere in loro e potrebbero inserirli nel roster nel prossimo futuro, anche se al momento non c’è spazio per loro.

I Jets hanno molte cose da capire in offseason.

Innanzitutto, devono trovare un nuovo direttore generale per correggere i difetti del roster, che molto probabilmente includeranno l’aggiunta di un nuovo quarterback.

Quindi devono trovare l’allenatore giusto che li porti a giocare per la prima volta da quando Rex Ryan ha lasciato la città.

Forse uno di quei giocatori avrà un ruolo importante in qualunque cosa faranno la prossima stagione.

