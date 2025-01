Lunedì i Lakers e i Clippers riprenderanno i loro programmi ritardati dagli incendi

L’azione NBA tornerà a Los Angeles devastata dagli incendi lunedì sera, con i Clippers che intendono estendere il loro programma ospitando Miami e i Lakers ospitando Victor Wembanya e San Antonio.

I Clippers hanno detto durante l’allenamento domenica che la NBA aveva dato il permesso per la partita all’Intuit Dome di Inglewood, a sud dell’incendio di Palisades. Agli Spurs è stato detto che, salvo cambiamenti, lunedì giocheranno contro i Lakers anche alla Crypto.com Arena nel centro di Los Angeles.

“Prego che questo incubo finisca presto!” La star dei Lakers LeBron James ha pubblicato un messaggio sui social media.

Sarà la prima partita dei Clippers in cinque giorni dopo che la partita di apertura casalinga contro Charlotte di sabato è stata rinviata a causa degli incendi mortali a Los Angeles. I Lakers hanno disputato due partite casalinghe, una giovedì contro gli Hornets e l’altra sabato in una serie di due partite programmate contro gli Spurs.

“Quando le persone perdono la casa, i bambini perdono le scuole, perdono la vita, è molto difficile avvicinarsi al basket perché la vita è più grande del basket”, ha detto l’allenatore dei Clippers Tyronn Lue. “Speriamo di poter portare un po’ di gioia al ritorno della partita domani e allo stare insieme e provare a mettere un sorriso sui volti delle persone nei momenti difficili”.

Spurs di Sant’Antonio SAS +3.0

+128

O223.5

Los Angeles Lakers LAL -3.0

-152

U223.5



Invece di riposare il giorno prima della partita, Terance Mann dei Clippers ha pianificato di lasciare l’allenamento e scansionare il suo magazzino alla ricerca di oggetti utili.

“Voglio solo dare un sacco di vestiti, soldi, scarpe, tutto quello che posso”, ha detto. “Aiuterò le persone, donerò, andrò in giro e farò tutto il possibile per aiutare.”

I Lakers hanno annunciato l’intenzione di donare per le prossime partite a partire da lunedì, chiedendo ai fan di portare nuovi articoli preconfezionati per sostenere gli sforzi di soccorso della Los Angeles Regional Food Bank.

Il centro di formazione sanitaria dell’UCLA dei Lakers a El Segundo inizierà a fungere da centro per le donazioni martedì, ha detto il team. I Lakers hanno affermato che gli articoli non alimentari come deodoranti, dentifricio, spazzolini da denti, lozioni, shampoo senz’acqua, caricabatterie, calzini, muffole e guanti, scaldamani, berretti e coperte hanno la priorità.

Per quanto riguarda il cibo, i Lakers hanno riferito di aver donato burro di arachidi e altri tipi di frutta secca, snack a base proteica, biscotti, cracker al burro di arachidi, miscele, snack alla frutta, barrette energetiche, tonno, pollo pop-top, scatole di succhi al 100%, uvetta e altra frutta secca. Sono graditi latte UHT, confezioni individuali di cereali, acqua e bevande gassate.

Gli Spurs hanno dovuto cambiare hotel a causa di un incendio dopo essere arrivati ​​a Los Angeles, e gli Heat sono arrivati ​​sabato sera come previsto dopo aver giocato a Portland.

“Ovviamente, vogliamo solo vedere la comunità tornare unita”, ha detto l’attaccante degli Spurs Harrison Barnes.

Controllare le app e guardare e ascoltare notizie 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sugli incendi è diventata un’abitudine da quando il disastro è iniziato martedì, con diversi incendi che divampano nella contea di Los Angeles.

“Ho guardato più notizie di quante ne abbia mai viste in vita mia negli ultimi tre giorni”, ha detto Mann con un sorriso. “Stavo guardando le notizie su YouTube TV nello spogliatoio e cercavo di aggiornarmi su quello che stava succedendo.”

Miami Calore MIA +5.0

+176

O214.5

Los Angeles Clippers LAC -5.0

-213

U214.5



I Clippers erano in viaggio quando sono scoppiati gli incendi. Kawhi Leonard ha lasciato la squadra a Denver per tornare dalla sua famiglia e casa a Pacific Palisades, uno dei due più grandi incendi della zona.

“È stato bello vedere che lui e la sua famiglia stanno bene”, ha detto Mann.

Alcuni membri dell’organizzazione Clippers hanno dovuto evacuare le loro case e altri conoscono persone che le hanno perse. L’allenatore dei Lakers JJ Redick ha detto la scorsa settimana che la casa che lui e la sua famiglia avevano affittato in questa stagione – e la maggior parte dei loro beni – sono stati completamente distrutti dall’incendio.

“La gente riesce a malapena a dormire”, ha detto Mann. “Alcune persone hanno perso i poteri, alcune hanno sistemato le cose di famiglia, la scuola dei figli di alcune persone è stata bruciata. C’è molto da fare. È molto più grande del basket.”

A Denver, Nicolas Batum ha detto di aver controllato il telefono durante l’intervallo – cosa che non fa mai – per vedere dove stavano bruciando gli incendi. Tornò a Los Angeles e si precipitò a fare le valigie quando pensava che la sua famiglia sarebbe dovuta fuggire.

Ora i Clippers vogliono tornare al lavoro e dare una pausa ai loro tifosi.

“Abbiamo vissuto cose pazzesche negli ultimi cinque giorni”, ha detto Batum. “Penso che forse la gente ne abbia bisogno per distrarsi per due, tre ore.”

Anche i Clippers e i Lakers giocheranno in casa mercoledì, con i Clippers che affronteranno Brooklyn e i Lakers che ospiteranno gli Heat. ESPN prevedeva di trasmettere la partita Lakers-Heat; la rete ha cambiato quei piani domenica, mettendo invece la partita con Golden State in visita nel Minnesota sulla TV nazionale.

Rapporto dell’Associated Press.

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Associazione Nazionale Pallacanestro Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers