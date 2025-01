Lunedì Mike Vrabel invia un messaggio ai fan dei Patriots

Subito dopo l’ultima partita della stagione regolare, i New England Patriots licenziarono Jerod Mayo, che era alla sua prima stagione come capo allenatore, con una mossa che sorprese la gente.

Ma ora hanno un allenatore esperto in Mike Vrabel, che hanno assunto domenica.

I tifosi dei Patriots non hanno molto di cui essere felici o entusiasti di questi tempi, ma Vrabel è un allenatore collaudato ed è stato forse il candidato capo allenatore più in voga sul mercato, e ha detto a quei tifosi che lui e il suo staff metteranno un prodotto sul mercato. campo di cui possono essere orgogliosi.

Blocca e carica 🫡 pic.twitter.com/aCtqEjiqCe — Patrioti del New England (@Patriots) 13 gennaio 2025

Vrabel, come Mayo, una volta era un linebacker del Pro Bowl dei Patriots durante gli anni della loro dinastia.

Ha giocato per loro dal 2001 al 2008 dopo aver trascorso le sue prime quattro stagioni con i Pittsburgh Steelers, e ha vinto tre campionati del Super Bowl con Tom Brady e la squadra mentre faceva il Pro Bowl durante la stagione 2007.

Quell’anno, mise a segno 12,5 licenziamenti, 17 valide quarterback e nove contrasti per sconfitta ed fu anche votato per la All-Pro First Team.

Come allenatore, Vrabel era noto per aver massimizzato il talento deludente dei Tennessee Titans, la squadra di cui è stato capo allenatore dal 2018 al 2023.

Nel suo secondo anno lì, li guidò verso una grande vittoria a sorpresa contro l’MVP della lega Lamar Jackson e i Baltimore Ravens nel turno di divisione.

Ora avrà il compito di riportare una squadra di Patriots che è stata nel deserto da quando Brady se n’è andato dopo la stagione 2019 a vincere, ma dovranno procurargli più rinforzi in questa offseason per far sì che ciò accada.

