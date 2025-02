L’Unione commerciale dell’arbitro della NFL chiede accuse di pregiudizio “offensivo”

Il capo del sindacato, in rappresentanza dei funzionari della NFL, ha affermato le affermazioni secondo cui le autorità sono di parte per il “offensivo e ingannevole” dei capi di Kansas City o di qualsiasi altra squadra.

Scott Green, CEO dell’Associazione degli arbitri della NFL pubblicato una dichiarazione Martedì, il commissario Roger Goodell ringrazia per il rifiuto delle affermazioni e per rispondere alle “teorie della cospirazione” dei social media per la preferenza dei maestri.

“I commenti del commissario Goodell dicono che è” ridicolo “supporre che i funzionari della NFL non facciano del loro meglio per fare la chiamata giusta in ogni gioco”, ha detto Green. “I funzionari non lavorano nella stessa squadra più di due volte in ogni stagione regolare. È offensivo e ingannevole sentire teorie della cospirazione che in qualche modo 178 funzionari stanno segretamente aiutando una squadra.”

Una manciata di chiamate di alto profilo nei playoff che sono andati alla popolarità e 1 di Kansas City nella vittoria 32-29 di Kansas City da Buffalo nel campionato AFC.

Ma una revisione più profonda di tutte le punizioni non indica segni di distorsione sistematica. I maestri sono stati puniti di 120 metri rispetto ai loro avversari nella stagione regolare e nei playoff l’inizio dei playoff del 2022.

Kansas City ha anche beneficiato di 10 meno punizioni in discesa nella terza o quarta area verso il basso e ha avuto solo un piccolo vantaggio nel cantiere di rigore nell’ultimo quarto o gli straordinari delle partite vicine.

“Ci sono molte cose che i fan possono prendersi cura della stagione di 17 giochi, come le decisioni di coaching, le lesioni dei giocatori, il tempo e sì, persino le chiamate ravvicinate a incredibili atleti”, ha detto Green. “Ma puoi essere sicuro che in tutti i funzionari della NFL verso il basso, sia sul campo che nella cabina di ripetizione, fare tutto umanamente per ogni gioco per ogni gioco.”

Reporting Associated Press.

