Anthony Rendon ha un intervento chirurgico all’anca ed è via per molto tempo, la sua ultima battuta d’arresto della disabilità dopo essersi unito a Los Angeles Angels.

Il CEO Perry Minasian ha detto ai giornalisti che il terzo Basemies 34enne è a lungo termine. Il programma di ritorno di Rendon non è stato dato.

Rendo, un contratto da sette anni da $ 245 milioni per la sesta stagione, ha giocato solo in soli 205 partite nelle ultime quattro stagioni ed è stato nella lista dei feriti 12 volte dal 2021.

Gli Angeli firmarono Rendon nel 2020, un anno dopo aver battuto .319 34 durante il suo viaggio in casa e in un Large League High 126 RBI, aiutando i cittadini di Washington a superare il suo primo titolo delle World Series.

In 257 partite con Los Angeles, ha colpito solo .242 22 durante il suo viaggio in casa e 125 RBI. Rendon batte .290 con 136 appartamenti e 546 RBI in sette stagioni con cittadini.

La Yoan Moncada recentemente firmata probabilmente prenderà la posizione di Rendon finora alla terza base. Moncada ha giocato solo 12 partite la scorsa stagione a causa di un infortunio adduttore. Ha colpito .260 con 11 a casa e .730 OPS nel 2023.

Moncada si è unita agli angeli in un anno di $ 5 milioni.

