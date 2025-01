L’uscita del Manchester City dalla Champions League sarebbe una “buona notizia” – Ancelotti

Carlo Ancelotti ha commentato l’eliminazione del Manchester City dal torneo Lega dei Campioni sarebbe una buona notizia per il Real Madrid e ha insistito sul fatto che la squadra in difficoltà della Premier League rimanga “una delle contendenti” per vincere la competizione.

Mercoledì il Real ha battuto l’RB Salisburgo 5-1 al Bernabéu e si è assicurato un posto agli spareggi – con una possibilità esterna di entrare tra i primi otto – mentre il City è stato sconfitto 4-2 in casa del Paris Saint-Germain. il loro futuro in Champions League è in dubbio.

“Sì”, ha detto Ancelotti nella conferenza stampa post-partita di mercoledì, quando gli è stato chiesto se il fallimento del City nella fase di campionato sarebbe una buona notizia.

“Perché per me il Manchester City è ancora una delle candidate a vincere ancora la Champions League”.

Carlo Ancelotti dice che il Manchester City sta ancora lottando per vincere la Champions League. Angel Martinez/Getty Images

Nelle ultime tre stagioni, Real e City si sono affrontate nella fase a eliminazione diretta della Champions League, anche quando il Real ha vinto il trofeo nel 2022 e nel 2024.

Il Real Madrid ha avuto una stagione europea altalenante in questa stagione, battendo Stoccarda, Borussia Dortmund, Atalanta e Salisburgo mentre perdendo contro Lille, AC Milan e Liverpool, lasciandoli al 16° posto con 12 punti in sette partite.

Il City è al 25esimo posto, a soli sette punti dalla zona play-off, dopo tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite.

La sconfitta di mercoledì al Parco dei Principi è arrivata dopo il vantaggio per 2-0.

“Non si sa mai”, ha detto Ancelotti quando gli è stato chiesto quali possibilità ha il Real Madrid di affrontare un avversario difficile agli spareggi.

“Una cosa è chiara. Dobbiamo vincere l’ultima partita e questa non è una novità per questo club”.