L’USMNT ha travolto la Costa Rica e ha chiuso il campo di gennaio con una seconda vittoria consecutiva

Doug McIntyre Reporter di calcio

La squadra nazionale maschile degli Stati Uniti ha concluso il suo ritiro annuale di gennaio con una seconda vittoria consecutiva per dare il via al 2025, battendo il rivale regionale Costa Rica 2-0 in un’amichevole mercoledì a Orlando.

Con Christian Pulisic e quasi tutti gli altri migliori giocatori americani non disponibili questo mese a causa di incarichi nei club europei, l’allenatore dell’USMNT Mauricio Pochettino ha optato per una formazione titolare interamente basata sulla MLS. L’attaccante dei Vancouver Whitecaps Brian White ha aperto le marcature a metà del primo tempo mentre il centrocampista del CF Montreal Caden Clark ha raddoppiato il vantaggio degli americani dopo 13 minuti. L’attaccante del Charlotte FC Patrick Agyemang, che ha segnato al suo debutto in nazionale nella sconfitta per 3-1 contro il Venezuela della scorsa settimana, ha aggiunto il terzo tempo di recupero per i padroni di casa:

“Siamo molto, molto contenti, molto contenti della prestazione,” ha detto Pochettino successivamente a TNT. “Sembra che lavoriamo (insieme) da almeno sei mesi. Ed è per questo che sono molto soddisfatto, perché la prestazione, l’atteggiamento, la capacità di adattarsi a nuove idee – è sorprendente. E dice cose buone perché la gente punta alla Nazionale”.

Giocare

Clark ha preso il suo gol brillantemente, ma il primo gol di White è difficile da ignorare. Il trequartista del Real Salt Lake Diego Luna – il cui naso era stato rotto da un gomito costaricano non rilevato pochi istanti prima – ha offerto al 28enne un preciso no-look in area. Nel frattempo, il tiro clinico di White nell’angolo più lontano ha dimostrato perché è stato uno dei migliori attaccanti americani nel circuito nazionale negli ultimi anni.

“Per favore, mister, lasciami continuare a giocare”, ha detto Pochettino a Luna. Dopo aver ricevuto il via libera dal medico della squadra, la maledetta Luna è tornata. “E alla prima azione, il passaggio, segniamo”, ha detto Pochettino. “Grandi palle”

Ha dimostrato grande carattere – ha aggiunto Pochettino nella conferenza stampa post partita -. E’ un giocatore che prenderemo sicuramente in considerazione per il futuro’.

Punto di svolta

L’ex pilone del Manchester City Zack Steffen è stato nominato negli ultimi due roster dell’USMNT per il 2024, ma mercoledì il veterano ha fatto il suo debutto con il Pochettino. Steffen ne ha approfittato appieno.

Con gli Stati Uniti ancora in vantaggio per 1-0, l’ex USMNT e attuale numero 1 dei Colorado Rapids ha effettuato un paio di parate su entrambi i lati dell’intervallo per preservare il vantaggio per i padroni di casa. Soprattutto il secondo ci ha ricordato perché Steffen, che ha ancora 29 anni, ha una possibilità realistica di guadagnarsi un posto nella lista del Campionato del Mondo il prossimo anno.

“Tutto è possibile”, ha detto Steffen a TNT. “Mi sono sentito bene là fuori. È sempre bello fare alcune di quelle grandi parate”.

“Penso che abbia mostrato le sue qualità”, ha detto Pochettino.

Statistica chiave

È stata la prima apparizione di Steffen per il suo paese in quasi tre anni, a partire dal 30 marzo 2022, nella finale di qualificazione alla Coppa del Mondo degli americani. Quella partita è stata anche l’ultimo incontro dell’USMNT con i Ticos prima della resa dei conti di mercoledì nella Florida centrale.

Qual è il futuro dell’USMNT?

Pulisic, Weah e il resto della squadra al completo si riuniranno a marzo per la prima volta in quattro mesi per la finale della CONCACAF Nations League.

Gli Stati Uniti affronteranno Panama il 20 marzo al SoFi Stadium di Inglewood, in California. Il vincitore avanzerà alla finale contro il Canada o i rivali storici del Messico tre giorni dopo.

L’USMNT punta alla quarta corona consecutiva della Nations League.

Doug McIntyre è uno scrittore di calcio di FOX Sports che ha coperto Stati Uniti nazionali maschili e femminili alla Coppa del Mondo FIFA nei cinque continenti. Seguitelo a @ByDougMcIntyre .