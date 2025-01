L’USWNT inizierà il 2025 con un elenco di volti familiari e nuovi della NWSL

Lago Litman Analista di calcio e football universitario

Emma Hayes ha nominato il suo primo roster della squadra nazionale femminile statunitense del 2025, con 26 giocatori della NWSL e nessuno dall’Europa poiché questo campo è fuori dalla finestra FIFA.

Il roster è un mix di volti familiari e nuovi, con 11 membri della squadra vincitrice dell’oro olimpico 2024 e sei invitati per la prima volta. La famosa prima linea del “Triple Espresso” composta da Trinity Rodman, Mallory Swanson e Sophia Smith non parteciperà poiché continuano a riposarsi in bassa stagione e a riprendersi dagli infortuni, mentre Rose Lavelle salterà mentre si sta riprendendo da un intervento chirurgico alla caviglia.

Il ritiro si svolgerà dal 14 al 21. gennaio a Los Angeles e si svolgerà in concomitanza con il Futures Camp da 24 giocatori con potenziali clienti emergenti dell’USWNT.

“Vogliamo continuare a promuovere un ambiente e una cultura della squadra nazionale che siano incentrati sui giocatori e sulle atlete e che aiutino i giocatori a massimizzare il loro potenziale”, ha affermato Hayes in una nota. “Le esperienze positive e di crescita con l’USWNT li aiuteranno nella loro carriera e ci aiuteranno a costruire un pool di giocatori più ampio. Non vedo davvero l’ora di scendere in campo con questi giocatori e con i giocatori del Futures Camp per entrare in un gioco solido. Una settimana di allenamento con entrambi i gruppi senza dover apportare modifiche prima della partita al nostro carico e al nostro piano di allenamento.

Non ci saranno partite in questo campo poiché le prime partite dell’anno dell’USWNT verranno giocate durante la SheBelieves Cup dal 20 al 26. Febbraio. Gli americani affronteranno Colombia, Australia e Giappone nel torneo a quattro squadre.

Mentre alcuni grandi nomi come Rodman, Swanson, Smith, Lavelle e Lindsey Horan sono vistosamente assenti, altri ritornano. Crystal Dunn è tornata dopo aver saltato tutte le partite autunnali e, con 155 partite, è la giocatrice più selezionata in questa lista. Anche Emily Sonnett, Lynn Williams, Tierna Davidson e Naomi Girma sono nel campo.

La storia che riguarda questo campo e la Coppa del Mondo 2027 è: chi sostituirà il leggendario portiere Alyssa Naeher? La titolare di lunga data dell’USWNT si è ritirata alla fine del 2024 e tutti gli occhi saranno puntati sulla corsa per sostituirla.

Hayes ha convocato quattro portieri, tra cui Casey Murphy, che ora è il portiere più esperto dell’USWNT con 20 presenze. Angelina Anderson di Angel City e Claudia Dickey di Seattle Reign gareggeranno nei loro primi campi senior, mentre Mandy McGlynn di Utah Royals ritorna dopo aver ottenuto la sua prima presenza lo scorso ottobre.

Il roster ha una media di 23 partite per giocatore e solo tre giocatori hanno più di 30 anni (Dunn, Williams e Sonnet), il che non sorprende dato l’obiettivo di Hayes di espandere e rafforzare il roster all’inizio del nuovo ciclo.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Angelina Anderson (Angel City FC; 0), Claudia Dickey (Seattle Reign FC; 0), Mandy McGlynn (Utah Royals; 1), Casey Murphy (North Carolina Courage; 20)

Difensori: Tierna Davidson (NJ/NY Gotham FC; 65/3), Crystal Dunn (NJ/NY Gotham FC; 155/25), Naomi Girma (San Diego Wave FC; 44/2), Alyssa Malonson (Bay FC; 1/0 ) ), Tara McKeown (Washington Spirit; 0/0), Jenna Nighswonger (NJ/NY Gotham FC 18/2), Emily Sams (Orlando Pride; 2/0), Emily Sonnet (NJ/NY Gotham FC; 103/2), Ryan Williams (Coraggio della Carolina del Nord; 0/0)

Centrocampisti: Sam Coffey (Portland Thorns FC; 28/1), Savannah DeMelo (Racing Louisville FC; 7/0), Hal Hershfelt (Washington Spirit; 3/0), Nealy Martin (NJ/NY Gotham FC; 0/0), Ashley Sanchez (North Carolina Courage; 28/3), Ally Sentnor (Utah Royals; 2/0), Jaedyn Shaw (San Diego Wave FC; 21/8)

Avanti: Ashley Hatch (Washington Spirit; 22/5), Emma Sears (Racing Louisville FC; 3/1), Ella Stevens (NJ/NY Gotham FC; 0/0), Alyssa Thompson (Angel City FC; 13/1), Morgan Weaver (Portland Thorns FC; 2/0), Lynn Williams (Seattle Reign FC; 75/21)

Laken Litman copre football universitario, basket e calcio per FOX Sports. In precedenza ha scritto per Sports Illustrated, USA Today e The Indianapolis Star. È autrice di “Strong Like a Woman”, pubblicato nella primavera del 2022 in occasione del cinquantesimo anniversario del titolo IX. Seguitelo a @LakenLitman .

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Stati Uniti NWSL